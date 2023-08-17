В Кыргызстане строители просят освободить их от БСК и "Газпромбанка"

В Бишкеке состоялась конференция с участием подрядчиков и представителей отечественной строительной отрасли, где были обсуждены механизмы внедрения банковского сопровождения контракта (БСК) в сфере строительства.

На мероприятии члены Ассоциации строителей провели встречу с представителями министерства финансов и министерства экономики КР, которым они рассказали о своих проблемах с внедрением БСК.

Как отметили подрядчики, в течение пяти месяцев текущего года, строительные компании участвуют в тендерах, в которых используют БСК, однако с введением данной системы бумажная волокита с открытием спецсчетов поставщиков и стройкомпаний, процессы утверждения контракта занимают большое количество времени, замораживая ход строительства объектов, что в свою очередь влияет на сроки завершения строительных объектов.

Также выяснилось, что неоднократно были случаи, когда подрядчики не могли в течение 3-5 месяцев получить свои заработанные деньги за произведённые работы.

В ходе мероприятия участники также высказались против того, чтобы все контракты и денежные средства, направленные на строительство, контролировались со стороны российского "Газпромбанка".

"Кыргызстан суверенная страна и для самостоятельного контроля целевого использования денежных средств, не нуждается в консультациях каких-либо иностранных организаций, каковым является российский "Газпромбанк".

В стране функционируют соответствующие службы и органы, которые вправе самостоятельно заниматься данными вопросами", - отметили подрядчики.

В ходе мероприятия участники выступили с открытым обращением в адрес президента КР Садыра Жапарова, торага Жогорку Кенеша КР Нурлана Шакиева, председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, и председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.

"Мы считаем, что приказ Министерства финансов КР является преждевременным и самое главное не адаптированным к реальности внутреннего рынка, а также некорректным по заявленным целям. В связи с вышеизложенным, ещё раз просим Вас отменить приказ МФ КР о БСК.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, наша страна является суверенным государством, которое для самостоятельного контроля целевого использования денежных средств, не нуждается в консультациях каких либо иностранных организаций, каковым является российский "Газпромбанк".

Кроме того, мы считаем, что Приказ МФ отменяет или подменяет собой уже действующий норматив КР по Определению стоимости строительства. Тому подтверждение - факт вмешательства консультантов "Газпромбанка" на процедуру определения стоимости строительства, рассчитанных по нормативам КР. Консультанты "Газпромбанка" без основательно вмешиваются в структуру смет и выставляют свои требования по определению накладных и транспортных расходов (далее НР и ТР). По определению стоимости НР и ТР работают нормативы, в которых НР нельзя безосновательно изменять, а существуют только понижающие коэффициенты и реальные ТР по тоннажу и расстояниям по перевозкам.

Исходя из этого возникает вопрос: Имеют ли право консультанты "Газпрома" вмешиваться во внутренние дела нашей страны и в нормативно-правовые документы суверенного государства, каким является Кыргызстан?

Безусловно нет. Поэтому мы считаем, необоснованным вмешательство "Газпромбанка" в вопросы приёма документов у подрядчиков.

Кроме того, в Приказе МФ о БСК подменены понятия и термины такие как: генподрядчик, подрядчик, субподрядчик. Вместо этих понятий и терминов используются слова и термины: исполнитель, соисполнитель и другие. Несмотря на то, что они нам понятны, надо иметь в виду, что все ранее разработанные и утверждённые внутренние нормативы КР разрабатывались на базе уже существующих терминов и определениях (в том числе исходя из терминов осуществляется налогообложение). Надо понимать то, что в случаях судебного рассмотрения споров между подрядчиками и другими сторонами подрядного Договора правда будет на стороне подрядчиков;

В ходе семинара с участием подрядчиков и консультантов "Газпромбанка" последние обещали, что совместно с рабочей группой будут разработаны инструкции по БСК. Точнее в этой инструкции должны были быть указан перечень документов, который будут требовать Банки, детальное описание того какие органы будут выдавать необходимые документы, которые требуются для рассмотрения консультантами "Газпромбанка" (всем известно, большинство ввозимых на территорию КР строительных материалов, оборудования и других изделий не имеют сертификатов происхождения и соответствия). Этого не было сделано до сих пор.

В настоящее время, кыргызстанским Банкам и представителям "Газпромбанка", которые не несут никакой ответственности за документы прилагаемые к Акту выполненных работ, необоснованно присвоено право одобрения выплаты финансовых средств подрядчикам.

Однако, никакой ответственности за результаты выполненных работ они не несут, то есть они одновременно собой подменяют заказчиков. Возникает вполне резонный вопрос: "На каком основании Банки и консультанты берут функции заказчика и проводят тендера?".

Также в обещанных ими инструкциях должны были быть указаны реальные сроки выплат и рассмотрения представленных подрядчиками документов (а не те сроки, указанные для крупных строительных компаний и застройщиков). Здесь возникает еще один вопрос: "А не является ли целью БСК лоббирование интересов крупных компаний-застройщиков?".

И этот вопрос задает не один человек. Такими вопросами все чаще задаются многие в нашем обществе.

Естественно, мы понимаем, что сборы налогов, являются одним из приоритетных задач Правительства КР. Тем не менее считаем, что эта процедура должна проходить справедливо по отношению к строительному рынку.

Хочется отметить,что мы - подрядчики, как законопослушные предприниматели готовы всесторонне сотрудничать с Правительством КР и другими государственными органами и поддерживать Ваши решения в части реализации государственных Программ. Но в то же время, нам хотелось бы иметь чёткое понимание целей и задач тех или иных решений. Мы понимаем то, что в рамках ЕВРАЭС следует унифицировать многие технические регламенты, ГОСТы, подходы к решению многих вопросов в рамках вышеуказанного союза.

Но вместе с тем, мы считаем, что Приказ МФ КР является преждевременным и самое главное не адаптированным к реальности внутреннего рынка, а также некорректным по заявленным целям. Более рациональной целью Приказа, могла быть защита движения товаров внутри экономической территории ЕврАзЭС при пересечении их через границы других государств вне ЕврАзЭС и соответственно провести иной подход к осуществлению БСК", - говорится в обращении подрядчиков.

Для справки: БСК (Банковское сопровождение контракта) заключается в том, что банк контролирует и мониторит расчеты поставщика (подрядчика, исполнителя) и всех субподрядчиков и соисполнителей, которых поставщик привлекает для исполнения контракта, и доводит результаты этого контроля и мониторинга до сведения заказчика. При этом все операции со средствами поставщика и подрядчика отражаются на обособленном счете в сопровождающем контракт банке.

В Кыргызстане БСК осуществляют 3 банка: "Айыл Банк" , РСК и "Керемет Банк". Консультационные услуги оказывает российский "Газпромбанк".

Согласно приказу Минстерства Финансов Кыргызской Республики за номером №169-П от 28 октября 2022 года во исполнение Постановления Кабинета Министров КР от 27 сентября 2022 года за №522 о Банковском сопровождении контракта ( далее БСК), с начала 2023 года в конкурсах по ремонту и строительству зданий на территории КР Кыргызской Республики предусмотрено Банковское Сопровождение Контракта (далее БСК).