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Задержан подозреваемый в убийстве силовиков и военнослужащих

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На территории иностранного государства задержан разыскиваемый уроженец Кара-Сууйского района Ошской области Х.Д.А., который подозревается в том, что в июне 2010 года принимал активное участие в массовых беспорядках в Ошской области, а также в причастности к убийству с особой жестокостью сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих министерство обороны, совершенное в селе Нариман Кара-Сууйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках возобновленного уголовного дела задержанный будет водворен в СИЗО-5 г.Ош.

ГКНБ КР проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов и активных участников июньских событий 2010 года приведших к многочисленным человеческим жертвам.

ГКНБ напоминает, что лицам, совершившим в июне 2010 года особо тяжкие преступление, сроки давности не применяются".


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URL: https://www.vb.kg/431736
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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