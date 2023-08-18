Кто подставляет министра внутренних дел?

Не далее как 28 июля глава МВД КР Улан Ниязбеков выступил с резкой критикой в адрес более мелких милицейских начальников. Не всех поголовно; однако, по словам министра, есть руководители, которые не обладают навыками организационной работы и эффективного управления личным составом.

"Некоторые руководители, - сказал министр, - ведут себя по принципу "Не трогайте меня, и я вас не трону", демонстрируя безынициативность и равнодушие к улучшению качества работы. Такое поведение недопустимо, и виновные должны нести ответственность за свои действия, вплоть до понижения в звании и увольнения. В правоохранительных органах должны работать профессионалы, болеющие за свое дело и стремящиеся к улучшению работы органов".

Тогда же министр ВД призвал всех блюстителей правопорядка служить честно, с полной самоотдачей, не допуская ничего такого, что могло бы бросить тень на честь мундира.

Прислушались ли к нему руководители и рядовые милиционеры? Такое впечатление, что кое-кто из них специально подставляет министра, откровенно саботируя работу. И еще впечатление, что некоторые сотрудники правоохранительных органов и их начальники перегрелись нынешним жарким летом и пустились во все тяжкие.

В Бишкеке задержаны семеро милиционеров (еще один подался в бега), подозреваемые в том, что подставляли иностранцев, запугивали их и вымогали деньги за невозбуждение уголовного дела. Среди задержанных – наркоборцы из ГУВД столицы, СБНОН ГУВД Чуйской области и СБНОН МВД, а также участковый инспектор одного из бишкекских РУВД.

После этой семерки задержали еще пятерых "правоохранителей" - такую же преступную группу, состоящую из действующих сотрудников милиции. Эти деятели по своим каналам находили людей, желающих приобрести синтетические наркотики, инсценировали закладку и последующее задержание незадачливых покупателей со съемкой на мобильные телефоны. Потом действовали по отработанной схеме: угрожали привлечением к уголовной ответственности и заточением в СИЗО и вымогали деньги за положительное решение вопроса.

Некий сотрудник отдела охраны Свердловского района Бишкека в звании младшего сержанта милиции и сам был не прочь побаловаться наркотой. Был задержан в состоянии наркотического опьянения с полными карманами наркотиков.

В начале июля сотрудники Службы внутренних расследований МВД выследили и задержали майора милиции, торговавшего оружием и боеприпасами. Предполагается, что к незаконному сбыту оружия причастны и другие кыргызские милиционеры, и их арест – дело времени.

Этим же летом на Иссык-Куле задержан милиционер, уличенный в скотокрадстве. Задержанный – действующий сотрудник районного отдела охраны ГУГССО МВД.

Проштрафилась иссык-кульская милиция и при раскрытии нашумевшего убийства отдыхающего на пляже пансионата Золотые пески". Милиционеры, напомним, пытались замять дело и в явном сговоре с судмедэкспертами представить смерть парня как несчастный случай.

Оперуполномоченный ОВД Узгенского района Ошской области подозревается в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч сомов.

В конце июля с поличным, при получении денег задержан старший оперуполномоченный ОПО УУР ГУВД Бишкека капитан милиции А.Ч. По версии следствия, милиционер крышевал одно из бишкекских кафе, получая еженедельно 10-15 тысяч сомов.

Вместе с ним в ГКНБ доставлен и начальник отдела УУР ГУВД столицы Б. К. Вот вам и яркий пример взаимодействия начальника и подчиненного – когда начальник лишен навыков эффективного управления личным составом и не только не замечает, что творится у него под носом, но и сам непосредственно участвует в неблаговидных делах. Как раз об этом говорил на коллегии министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Еще один пример неэффективного руководства: в Чолпон-Ате 11 августа лейтенант А. – сотрудник туристическо-экологической милиции – вонзил себе в ногу нож прямо на построении. В случившемся разбирается Служба внутренних расследований, но уже ясно, что на такой отчаянный шаг милиционер пошел из-за конфликта с командиром… Сто раз прав министр ВД Ниязбеков: такой командный состав нашим правоохранительным органам не нужен.

Что происходит с кыргызской милицией? О чем говорят эти массовые выявления милицейских преступлений и правонарушений и такие же массовые задержания правоохранителей? По всей вероятности, потерявший терпение глава Министерства внутренних дел в союзе с ГКНБ перешел-таки от предупреждений к решительным действиям. Идет большая зачистка – о необходимости которой в последнее время так много говорят председатель ГКНБ Ташиев и министр ВД Ниязбеков.