Группа парней, угрожая оружием, отобрала телефон у несовершеннолетнего

В Бишкеке группа парней, угрожая оружием, отобрала телефон и деньги у несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 13 августа 2023 года в милицию обратилась гражданка К.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 12 августа текущего года, примерно в 22:00 часов находясь на территории одного из парков столицы, где угрожая её несовершеннолетнему сыну С.К. неустановленным оружием, открыто, завладели мобильным телефоном марки "SamsungA50" стоимостью 20 тысяч сомов и барсеткой с денежными средствами в сумме 10 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Т.Э., 2007 года рождения, З.К., 2008 года рождения, К.Э., 2008 года рождения, М.Н., 2001 года рождения и К.А., 2001 года рождения, которые были водворены в ИВС Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых М.Н., 2001 года рождения и К.А., 2001 года рождения. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек, сроком на 2 месяца, а подозреваемые Т.Э., 2007 года рождения, З.К., 2008 года рождения, К.Э., 2008 года рождения отпущены под обязательство о явке.

В рамках уголовного дела при проведении соответствующих следственных действий у подозреваемых лиц были обнаружены и изъяты пневматическое оружие, мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему лицу и маски. Назначены все необходимые экспертизы.