Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

Группа парней, угрожая оружием, отобрала телефон у несовершеннолетнего

253  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке группа парней, угрожая оружием, отобрала телефон и деньги у несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 13 августа 2023 года в милицию обратилась гражданка К.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 12 августа текущего года, примерно в 22:00 часов находясь на территории одного из парков столицы, где угрожая её несовершеннолетнему сыну С.К. неустановленным оружием, открыто, завладели мобильным телефоном марки "SamsungA50" стоимостью 20 тысяч сомов и барсеткой с денежными средствами в сумме 10 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Т.Э., 2007 года рождения, З.К., 2008 года рождения, К.Э., 2008 года рождения, М.Н., 2001 года рождения и К.А., 2001 года рождения, которые были водворены в ИВС Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых М.Н., 2001 года рождения и К.А., 2001 года рождения. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек, сроком на 2 месяца, а подозреваемые Т.Э., 2007 года рождения, З.К., 2008 года рождения, К.Э., 2008 года рождения отпущены под обязательство о явке.

В рамках уголовного дела при проведении соответствующих следственных действий у подозреваемых лиц были обнаружены и изъяты пневматическое оружие, мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему лицу и маски. Назначены все необходимые экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431740
Теги:
задержание, несовершеннолетние, разбой, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  