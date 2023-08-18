В Сузаке группа парней насильно удерживала мужчину и вымогала у него деньги

Жителя Алая 5 дней удерживали в доме, избивали и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 16 августа 2023 года в Сузакский РОВД с заявлением обратился житель Алайского района Ошской области. Мужчина сообщил, что в ночь с 7 на 8 августа в селе С.Атабеков Сузакского района Джалал-Абадской области некие Откур, Алмаз, Байел, Арзыбек применив физическую силу, завладели деньгами в размере 3500 сомов. После чего, били, вымогали деньги и силой удерживали 5 дней, в одном из домов вышеуказанного села.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 169 УК КР (Незаконное лишение свободы) и 206 (Грабеж).

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее судимые уроженцы Сузакского района Джалал-Абадской области С.Б. 2002 г. р., М. у А. 1999 г.р. и гр .А.А. 2000г.р.. Подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время ведётся оперативная работа, направленная на проверку причастности задержанных к ранее нераскрытым преступлениям.