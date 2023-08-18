Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

В Сузаке группа парней насильно удерживала мужчину и вымогала у него деньги

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жителя Алая 5 дней удерживали в доме, избивали и вымогали деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 16 августа 2023 года в Сузакский РОВД с заявлением обратился житель Алайского района Ошской области. Мужчина сообщил, что в ночь с 7 на 8 августа в селе С.Атабеков Сузакского района Джалал-Абадской области некие Откур, Алмаз, Байел, Арзыбек применив физическую силу, завладели деньгами в размере 3500 сомов. После чего, били, вымогали деньги и силой удерживали 5 дней, в одном из домов вышеуказанного села.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 169 УК КР (Незаконное лишение свободы) и 206 (Грабеж).

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее судимые уроженцы Сузакского района Джалал-Абадской области С.Б. 2002 г. р., М. у А. 1999 г.р. и гр .А.А. 2000г.р.. Подозреваемые водворены в ИВС.

В настоящее время ведётся оперативная работа, направленная на проверку причастности задержанных к ранее нераскрытым преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431741
Теги:
Алайский район, грабеж, Джалал-Абадская область, задержание, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  