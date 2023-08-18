Садыр Жапаров прокомментировал передачу в аренду четырех пансионатов

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы о передаче в аренду четырех пансионатов на Иссык-Куле узбекским инвесторам.

Передача четырех пансионатов на Иссык-Куле узбекским инвесторам в аренду на 49 лет вызвала негодование пользователей социальных сетей. Они отмечают, что срок аренды в 49 лет слишком большой. По их мнению, было бы уместнее, если он составлял 5-10 лет. Упоминая вместе с пансионатами Кемпир-Абад, они задаются вопросом о независимости. Можете дать подробный ответ на такие доводы?

- По четырем пансионатам скажу следующее. В 2016 году Темир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм, скажу честно. Тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно.

В том же году узбекская сторона обратилась в международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 млн долларов США. В 2017 году Сапар Исаков направил письмо узбекской стороне, в котором было предложено решить вопрос мирно и проработать возращение четырех пансионатов узбекской стороне. Вместе с тем он попросил отозвать иск. Но узбекская сторона не стала отказываться от исковых требований.

В мае этого года судом было вынесено решение, согласно которому кыргызская сторона должна выплатить более 40 млн долларов. Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет.

Состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего: они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем. Сами мы не сможем в ближайшие 15-20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не залатаем, о пансионатах не может быть и речи.

Если продать эти четыре пансионата, то их даже за 4 млн долларов никто не купит, не говоря уже о 40 млн. Ну, а утверждать, что можно было бы сдать в аренду на 5-10 лет - это невежество, потому что только строительство четырех-пятизвездочных отелей займет эти 5-10 лет. Поэтому ни одно государство не согласится вложить столько денег, не имея гарантий, что окупит свои инвестиции.

Тех, кто трубит о том, что отдали Кемпир-Абад, можно назвать невеждами. Кемпир-Абад никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров, не правда ли? Мы готовы ответить, не краснея, за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа. Поэтому прошу вас не обращать внимания на информацию некоторых сайтов, которые стремятся вызвать резонанс по какому-либо делу.

- Есть 5-6 сайтов, которые настроены против вашей политики. Они даже достижения переворачивают и преподносят как негатив. Почему они против Вас? Хотелось бы отметить, что до вас они хвалили прежние власти.

- Отвечу прямо: раньше они все регулярно получали деньги от "Кумтора", "Мегакома" и аэропорта. Я с приходом к власти пресек это. Почему государственные предприятия должны обеспечивать частные сайты? Ежегодно самые передовые сайты получали 20 млн сомов, а попроще – по 2-3 млн сомов. Государственные деньги должны работать только во благо народа и государства, поэтому я сразу остановил это финансирование. Вот с того дня они все меня ненавидят, и не хотят замечать все то хорошее, что делается. Но я на них даже не обращаю внимания.