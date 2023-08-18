Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

Садыр Жапаров прокомментировал передачу в аренду четырех пансионатов

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы о передаче в аренду четырех пансионатов на Иссык-Куле узбекским инвесторам.

Передача четырех пансионатов на Иссык-Куле узбекским инвесторам в аренду на 49 лет вызвала негодование пользователей социальных сетей. Они отмечают, что срок аренды в 49 лет слишком большой. По их мнению, было бы уместнее, если он составлял 5-10 лет. Упоминая вместе с пансионатами Кемпир-Абад, они задаются вопросом о независимости. Можете дать подробный ответ на такие доводы?

- По четырем пансионатам скажу следующее. В 2016 году Темир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм, скажу честно. Тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно.

В том же году узбекская сторона обратилась в международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 млн долларов США. В 2017 году Сапар Исаков направил письмо узбекской стороне, в котором было предложено решить вопрос мирно и проработать возращение четырех пансионатов узбекской стороне. Вместе с тем он попросил отозвать иск. Но узбекская сторона не стала отказываться от исковых требований.

В мае этого года судом было вынесено решение, согласно которому кыргызская сторона должна выплатить более 40 млн долларов. Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет.

Состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего: они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем. Сами мы не сможем в ближайшие 15-20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не залатаем, о пансионатах не может быть и речи.

Если продать эти четыре пансионата, то их даже за 4 млн долларов никто не купит, не говоря уже о 40 млн. Ну, а утверждать, что можно было бы сдать в аренду на 5-10 лет - это невежество, потому что только строительство четырех-пятизвездочных отелей займет эти 5-10 лет. Поэтому ни одно государство не согласится вложить столько денег, не имея гарантий, что окупит свои инвестиции.

Тех, кто трубит о том, что отдали Кемпир-Абад, можно назвать невеждами. Кемпир-Абад никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров, не правда ли? Мы готовы ответить, не краснея, за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа. Поэтому прошу вас не обращать внимания на информацию некоторых сайтов, которые стремятся вызвать резонанс по какому-либо делу.

- Есть 5-6 сайтов, которые настроены против вашей политики. Они даже достижения переворачивают и преподносят как негатив. Почему они против Вас? Хотелось бы отметить, что до вас они хвалили прежние власти.

- Отвечу прямо: раньше они все регулярно получали деньги от "Кумтора", "Мегакома" и аэропорта. Я с приходом к власти пресек это. Почему государственные предприятия должны обеспечивать частные сайты? Ежегодно самые передовые сайты получали 20 млн сомов, а попроще – по 2-3 млн сомов. Государственные деньги должны работать только во благо народа и государства, поэтому я сразу остановил это финансирование. Вот с того дня они все меня ненавидят, и не хотят замечать все то хорошее, что делается. Но я на них даже не обращаю внимания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431747
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан, пансионат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  