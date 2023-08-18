5 советов разработчикам без опыта: Как начать путь в IT в Кыргызстане

Сейчас профессия разработчика, пожалуй, самая популярная у молодёжи. О высоких зарплатах айтишников не слышал только ленивый. Соцсети пестрят рекламой всевозможных курсов.

Какие ключевые скилы (навыки – прим.редактора) отличают классного айтишника, на какой заработок в Кыргызстане он может рассчитывать в самом начале, и как попасть на бесплатный курс Java Backend Developer, мы узнали у главы разработчиков Мобильного оператора О! Владислава Ромахова.

1. Выберите нишу, а затем - язык программирования

Разработка имеет множество направлений. Как выбрать лучшее и с чего начать?

- Для начала классно бы определиться с тем, что человеку интересно: делать веб-проекты или мобильные приложения. Возможно, он найдёт себя в разработке серверных решений. Понять, что это будет, можно как раз, "пощупав" это, попытавшись сделать хоть что-нибудь, пусть даже на основе информации из интернета. Очень важно, когда человек видит результаты своих трудов и может показать их друзьям: "Смотри, я сделал вот это!". Пусть не с первой попытки, но что-то должно получиться.

Есть и другие показатели, на которые важно обратить внимание. Можно изучить рейтинг вакансий и уровень зарплат на местных job-сайтах. Вы заметите: хорошая зарплата зависит не только от опыта разработчика и ниши, но и от языка программирования. Вот, к примеру, рейтинг языков программирования по github.com.

Чем популярнее язык, тем больше на него открытых вакансий и выше конкуренция. Можно пойти не массовым путем, – то есть изучать менее популярные языки и стать редким, узконаправленным специалистом, которым тоже хорошо платят.

2. Ключевые скилы для IT

- Разработка – это про постоянное самообучение. Да, часто задачи бывают типовые, которые можно загуглить, с другой стороны шутка в том, что информации настолько много, что порой трудно найти то самое, нужное. Что делает из обычного человека классного айтишника, так это именно усидчивость и желание разобраться, докопаться до истины.

Часто бывает недостаточно найти в интернете рабочий кусок и вставить в программу, чтобы всё заработало. Тут самое главное – это алгоритмическое мышление. Если ты знаешь, как строить алгоритм, неважно, какую технологию и какой язык для разработки ты используешь. Языки бывают разные по уровню сложности и каждый из них требует разный порог вхождения – важнее, когда ты знаешь, как разложить большую задачу на целый набор мелких шагов.

3. Мифы и реальность – про зарплаты

- Правда в том, что доход опытных разработчиков сейчас относительно высокий, потому что есть дефицит специалистов. Во время того же коронавируса сначала случился резкий скачок онлайн-стартапов, но со временем пошли массовые сокращения в той же Силиконовой долине, закрылась масса европейских проектов. Знаю ребят, которым предлагали космические суммы за рубежом, но довольно быстро спрос угас.

Год от года рынок IT растёт. Бизнес заинтересован в автоматизации, но как только на рынке станет в 2-3-4 раза больше айтишников, это скажется и на зарплатах. Похожая ситуация когда-то случилась с юристами, экономистами. Уже завтра может произойти насыщение рынка за счет выпуска новых специалистов, но пока что профессия "разработчика" на пике во всём мире. Бизнес готов платить и сейчас, но за выдающиеся способности думать – за голову. Если говорить про начальный уровень, я бы скептически отнёсся к тем цифрам, которые обещают некоторые образовательные ресурсы. Понятно, что им нужно продать вам курс, трудоустроитесь вы или нет – зависит только от вас. Так вот, на старте более реалистичными будут цифры 20-30 тысяч сомов.

4. Выберите стажировку

- Среди множества курсов и стажировок в Кыргызстане программа обучения "Intern Labs" от Мобильного оператора О! отличается тем, что она полностью бесплатная. Вдобавок, это не просто стажировка – это программа трудоустройства: лучшие выпускники остаются работать в компании. Возможность пройти обучение у нас нужно буквально ловить, потому что такие курсы открываются всего пару раз в год. Недавно закончился набор на курс "Тестировщик", где на место претендовало до 10 человек.

Ну а прямо сейчас идёт конкурс за право пройти бесплатную стажировку по одному из самых популярных направлений – Java Backend Developer. И если на тестировщика можно было прийти, что называется, "с нуля", то здесь кандидатам уже пригодится знание основ языка программирования Java.

Итак:

программа Java Backend Developer длится 6 месяцев, что в среднем не много, но достаточно для того, чтобы быть готовым к реальным задачам и работе на проектах; у вас будет возможность на практике углубиться в программирование и посмотреть на работу большой IT-компании изнутри.

5. Дерзайте!

- Да, чтобы попасть на стажировку, нужно пройти тестовое задание. Благодаря этому вы точно узнаете, хватает ли вам знаний и будет ли интересно учиться.

Первый тест, несмотря на то, что он простой, показывает, как мыслит человек, есть ли у него логика, насколько человек находчивый и по-настоящему замотивированный. На втором проверяются базовые знания языка программирования. Время ещё есть – дедлайн 20 сентября 2023. Первый тест ждёт вас по ссылке: internlabs.o.kg

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