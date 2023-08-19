Быстро, удобно. Как медпроект USAID меняет здравоохранение Кыргызстана

Новый подход к лечению туберкулеза от проекта USAID "Вылечить туберкулез" продемонстрировал хороший результат при клинических испытаниях в Кыргызстане. Это отмечают как врачи, так и пациенты.

Минздрав собрал материал, где врачи и медработники делятся своим опытом в рамках данного проекта.

Районный фтизиатр ЦСМ №9 (Центра семейной медицины) г.Бишкек Букош Асылымбекова вспоминает что раньше туберкулез лечили, в основном, стационарно, т.е. заболевшим приходилось месяцами лежать в противотуберкулезных больницах – вдали от родных, надолго оставляя работу или учебу. Со своей стороны, их родным тоже было психологически и экономически трудно поддерживать родственника, длительно находящегося в больнице. "А ведь известно, - отмечает врач, - что люди, находящиеся на противотуберкулёзном лечении, вскоре после начала лечения перестают быть заразными для окружающих. А значит, начиная с этого момента, они могут продолжать лечение амбулаторно, т.е. жить дома в привычных для себя условиях и каждый день ходить на лечение в ближайшее медицинское учреждение первичного звена".

В Кыргызстане с 2018 года амбулаторное лечение туберкулеза осуществляется на основе подхода под названием "Управление случаем туберкулёза", разработанном и внедряемом при поддержке USAID. Суть подхода в том, что лечением пациента занимается группа медработников в составе районного врача-фтизиатра, семейного врача, семейной медсестры (или сельского фельдшера). "В лечении пациента по месту проживания есть большой плюс, так как семейных врач и семейная медсестра лучше остальных знают, в каких условиях живет данный пациент, насколько он будет привержен лечению", - считает семейный врач одного из Групп семейных врачей ЦСМ №9 Шайирахан Махмудова.

По словам заместителя директора ЦСМ №9 Лиры Жайлообаевой, приближение медицинских услуг к месту жительства пациента – с одной стороны, это удобства пациенту, с другой, снижение количества прерванных лечений: "Мы находимся на окраине города, а людям удобно принимать лечение рядом с домом – не надо ехать в центр через весь город. Они не тратят денег на проезд. Сейчас мы видим, что наши пациенты с туберкулезом стали меньше прерывать свое лечение".

Главное условие успешного лечения туберкулеза – это ежедневный прием противотуберкулезных лекарств под контролем медработника. Поэтому задача первичного медучреждения – организовать условия для непрерывного лечения с учетом интересов пациента. Одна из подопечных семейного врача Махмудовой так выражает общее мнение: "В определенное время медсестра ждет нас. Вовремя принимаем лекарства. Раз в месяц проверяемся, сдаем анализы. В очередях не стоим".

Прежде чем, в Бишкеке пациенты с туберкулезом были переданы на попечение семейной медицины, например, только в ЦСМ №9 проектом USAID "Вылечить туберкулез" было обучено около 130 сотрудников, созданы все условия для полноценной работы районного врача-фтизиатра – начиная от цифровизации рабочих процессов до оснащения всем необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, поскольку передача пациентов с туберкулезом в медучреждения первичного звена привело к увеличению рабочей нагрузки медработников, разработана специальная система их материального стимулирования. По этой системе осуществляются выплаты, основанные на конечном положительном результате, т.е. только за успешное лечение туберкулеза:

-12000 сомов – за лечение пациента с лекарственно-чувствительной формой туберкулеза,

- 24000 сомов – за лечение пациента с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза.

По словам Лиры Жайлообаевой, "эти средства с учетом объема выполняемой работы распределяются между медработниками, участвующими в лечении данного пациента. С прошлого года в виде надбавки к заработной плате медработники ЦСМ №9 уже получили выплаты за успешное лечение 52 пациентов с туберкулезом".

Одна из таких медработников семейная медсестра Нарынгуль Шамшиева вспоминает, что была шокирована от суммы надбавки, когда получила выплату за первых двух пациентов: "Очень кстати были те деньги. В тот момент как раз стройкой занималась, многие расходы покрыть смогла". Сейчас еще один пациент Нарынгуль успешно завершил курс противотуберкулезного лечения и ждет заключения городского консилиума, по результатам которого Фонд обязательного медицинского страхования примет решение о выдаче стимулирующих выплат лечившим его медработникам.