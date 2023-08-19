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На кыргызско-китайском форуме подписаны соглашения на сумму более $1 млрд

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На кыргызско-китайском бизнес-форуме, прошедшем в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района подписаны соглашения на сумму более 1 млрд $ США. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Ниже представляем перечень, подписанных соглашений:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и китайской компанией "Gree Altairnano New Energy Co. Ltd." по строительству завода по сборке автобусов на новых источниках энергии;

2. Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Кыргызской Республики, Фондом зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Открытым акционерным обществом "Национальные электрические сети Кыргызстана" и Китайской компанией "Molin Energy Company Limited" о реализации проектов строительства солнечных электростанций в Кыргызской Республике;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Компанией Goldwind Science and Technology Co., Ltd;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Компанией Goldwind Science and Technology Co., Ltd;

5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Акционерной компанией семенной промышленности с ограниченной ответственностью Цзюшэньхэ Китай;

6. Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Wuhan Yangluo Port Service Co., Ltd;

7. Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Нарынской областью Кыргызской Республики с одной стороны и ООО Синьцзянская торговая и логистическая (корпорация) компания и Синьцзянская корпорация инвестиций и развития водного хозяйства с другой стороны;

8. Меморандум о рамочном сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области и Международной компанией при 15-ом бюро Китайской железнодорожной строительной корпорации;

9. Меморандум о рамочном сотрудничестве по проекту строительства сталелитейного завода между Аппаратом Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области и Синьцзяньской международной торговой компании "China Eagle";

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD. (3ГВт);

11. Соглашение о намерении по строительству Сары-Джазского каскада ГЭС в Кыргызской Республике между Открытым акционерным обществом "Дирекция строящихся электростанций" с одной стороны и Китайской железнодорожной инженерной групповой компанией №5 и Китайской зарубежной инжиниринговой корпорацией с другой стороны;

12. Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Чакан ГЭС" и компанией TBEA в сфере развития гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике;

13. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и "Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology Co., LTD (ООО Энергическая технология Дачэнлунюань в Синьцзяне)" о совместной постройки угольной логистического центра с ленточным конвейером вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы "Иркештам";

14. Договор о совместной деятельности между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и ОсОО "Shanci Coal Investment Group LLC" по совместной разработке угольного месторождения "Ак-Улак";

15. Договор о совместной деятельности между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и ОсОО "Shanci Coal Investment Group LLC" по совместной разработке угольного месторождения "Беш-Бурхан";

16. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и "Hebei Jinsheng Mining Engineering Co., Ltd" о совместной разработке угольного месторождения "Тегене";

17. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и "Irkeshtan Port Xinji International Trade Co Ltd" о совместной разработке угольного месторождения "Торугарт";

18. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и "Irkeshtan Port Xinji International Trade Co., Ltd" о совместной разработке угольного месторождения "Каракабак-Балыкты";

19. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и "Irkeshtan Port Xinji International Trade Co., Ltd" о совместной постройке угольного логистического центра вблизи кыргызско-китайской автомобильной границы "Торугарт";

20. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и ОсОО "Томирис-Кен" о совместной разработке угольного месторождения "Сулюкта-11 поле";

21. Соглашение о намерениях между Государственным предприятием "Кыргызкомур" и китайской компанией "Kashi Shunbaofu Trade and export Trade Corporation" о совместной разработке угольного месторождения "Торугарт 1";

22. Соглашение о сотрудничестве между Ошским государственным университетом и университетом Шихэцзы;

23. Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Кыргыз Почтасы" и китайской компанией "Сай Чэн" в сфере международных почтовых отправлений и развития трансграничной электронной торговли;

24. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Открытым акционерным обществом "Кыргыз почтасы" и Сычуаньская компания по управлению инвестиционным фондом Хунсиньде;

25. Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Кыргыз Почтасы" и Народным Правительством города Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики;

26. Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией предпринимателей Китая в южном регионе "Ош Шаян" и Народным Правительством города Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики;

27. Договор на экспорт меда из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между ОсОО "АМАН-ГРИНФУД", Кыргызская Республика, и китайской компанией "Xinjiang Deyuanxiang Trading Co., Ltd.";

28. Договор на экспорт мяса из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между ОсОО "ТОРО", Кыргызская Республика, и китайской компанией "Tianjin KuaiXianSong Vegetable Sales Co., Ltd";

29. Договор на экспорт рыбы из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между ОсОО "АКВА ПРОМ", Кыргызская Республика, и китайской компанией "Tianjin KuaiXianSong Vegetable Sales Co., Ltd".


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URL: https://www.vb.kg/431765
Теги:
Китай, Кыргызстан
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