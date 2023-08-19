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Кыргызстан и Китай договорились открыть пункт пропуска "Бедель" на границе

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Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китайской Народной Республики (КНР) встретился с руководителями ряда крупных корпораций Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Так, Глава Кабмина провёл встречу с Председателем правления Синьцзянской торгово-логистической корпорации Шень Цзиньшенем.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов в сфере логистики, энергетики и торговли.

Глава Кабинета Министров отметил, что Кыргызстан готов выступать для иностранных инвесторов в качестве "окна" для выхода на рынки стран ЕАЭС, Китая, Европейского Союза.

"У Кыргызской Республики есть статус ВСП+ с Евросоюзом, благодаря которому экспортеры смогут поставлять более 6000 товарных позиций в страны ЕС по нулевым тарифным ставкам. Кроме этого у нас есть зона свободной торговли с Узбекистаном и другими странами", - отметил Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета Министров подчеркнул, что по итогам переговоров лидеров двух стран достигнута договорённость об открытии третьего пункта пропуска "Бедель" на государственной границе между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, строительство которой будет начато в ближайшие годы.

Кроме этого, стороны обсудили возможность строительства логистических центров и бондовых зон в Кыргызстане.

Глава Кабинета Министров выразил готовность оказать всемерную поддержку в реализации данных проектов, в частности по предоставлению земельного участка, а также подготовки соответствующей там инфраструктуры.

В свою очередь, Председатель Правления китайской компании предложил ряд проектов для последующей реализации, отметив готовность инвестирования в сферу строительства гидроэлектростанций, логистических центров и иных проектов.

Председатель Кабмина подчеркнул, что состав делегации сформирован таким образом, что даёт возможность принимать решения "на месте".

"Мы готовы подписать меморандум о сотрудничестве во всех сферах, которые вас заинтересовали. Не надо ждать когда достроят дорогу или железнодорожные пути, надо уже сейчас приступать к реализации проектов, вызывающих обоюдный интерес", - заключил Акылбек Жапаров.

Далее Глава Кабинета Министров встретился с Председателем Правления компании "TBEA Co., Ltd" Чжан Синем.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проектов, достигнутых по итогам переговоров Председателя Кабинета Министров с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики, Секретарем партийного комитета Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ма Синжуем по соединению энергетической инфраструктуры в целях поставок электрической энергии, по сотрудничеству в строительстве каскада Сары-Джаз и проекту Меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики Кыргызской Республики и TBEA по строительству линии электропередачи 500 кВ "Кемин-Торугарт".


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URL: https://www.vb.kg/431767
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан
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