Амангельдиев обозначил 5 перспективных направлений для сотрудничества с КНР

В Урумчи в рамках Деловой встречи по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев выступил с презентацией о возможностях и перспективах сотрудничества Кыргызской Республики с КНР в различных отраслях, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Прежде всего, министр выразил слова благодарности организаторам данного мероприятия – за теплый прием в одном из самых известных и красивых исторических городов в Урумчи, где с одной стороны город окружен горами Тянь-Шаня, с другой соседствует со знаменитой Долиной Ветров, являющийся центром научной и культурной жизни данного региона, с впечатляющими архитектурными памятниками.

В частности, министр Д. Амангельдиев обозначил 5 перспективных направлений для экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой, это промышленность, торговля, туризм, цифровые возможности и финансовое сотрудничество.

Как отметил министр, все перспективные направления и проекты будут сопровождаться нами, и для них созданы самые благоприятные условия.

В целях поддержки инвестора принято ряд безотлагательных решений, министр подчеркнул, что в Кыргызстане: либеральная законодательная база, квалифицированная рабочая сила, упрощенная система налогообложения, отдельные земельные участки на промышленные и экономические зоны, стимулирующая система отечественных производителей, основные торговые узлы, торговый хаб и транспортные коридоры, а также развитый финансовый рынок.

Китайская Народная Республика является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызской Республики. Подписано множество соглашений, которые создают определенную основу в отношении правовой базы, административных процессов, что позволяет в дальнейшем развивать взаимовыгодные отношения и разностороннее сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на региональном уровне.

Справочно: За период 2019-2022гг. товарооборот КР с КНР увеличился в 2,2 раза, в т.ч. импорт – в 2,1 раза, а экспорт сократился на 0,7%.

В январе-мае 2023г. товарооборот КР с КНР в сравнении с аналогичным периодом 2022г. увеличился на 27,0% и составил 1780,5 млн долл., в т.ч. импорт – 1757,8 млн долл. (рост на 27,1%), экспорт составил 22,7 млн долл. и увеличился на 16,3%.