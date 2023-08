В Кыргызстане планируется построить завод по выпуску электробусов

На полях деловой встречи по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и китайской компанией "Gree Altairnano New Energy Co. Ltd." по строительству завода по сборке автобусов на новых источниках энергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

С кыргызской Стороны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписал министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

Данный меморандум подтверждает взаимную заинтересованность в обсуждении возможности установления стратегического сотрудничества по вопросу строительства завода по сборке электробусов.

В рамках достигнутых договоренностей "Gree Altairnano New Energy Co., Ltd" проработает вопрос привлечения инвестиций на строительство завода по сборке электробусов в Кыргызской Республике, включающего создание соответствующей инфраструктуры для обслуживания электробусов по республике с центрами сервисного обслуживания электробусов, зарядных станций и станций по замене аккумуляторов для электробусов.

Справочно: Компания "Gree Altairnano New Energy Inc." входит в топ 500-самых крупнейших компаний мира и является одним из лидеров по производству и выпуску электрических автотранспортных средств и зарядных установок.