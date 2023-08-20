В некоторых районах Бишкека с 21 августа не будет газа

Столичная газовая служба "Бишкекгаз" сообщает, что с 21 августа текущего года запланированы ремонтные работы в связи с подготовкой к отопительному сезону:

Участок №1:

С 21 августа по 1 сентября 2023 г. запланирована переврезка подземного газопровода среднего давления.

В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа в с.Аламедин, Свердловского района, ограниченном улицами: БЧК – Верхний Ат-Башинский канал - пер. Дачный – ул.Алма-Атинская - ул. Гидростроительная – ул.Аул – ул.Курманалиева – ул. Первомайская – ул.Логвиненко – ул.Киргизская – Объездная дорога – река Ала-Арча – ул.Бухарская – пер. Заводской – ул. Коллективная – ул. Кырк Чоро. С. Нижняя Ала-Арча, ж/м. Красный Строитель, ж/м. Кайынды, ж/м. Эне-Сай, ж/м.Керамическая, ж/м.Чалбай, промышленные предприятия "Шоро", "Шин Лайн", "Куликовский торт", завод "Сантех заготовок", ул.Элебесова №211 (Городская противотуберкулезная больница).

Участок №2:

С 21 августа по 23 августа будут проводиться планово-ремонтные работы по замене газорегуляторного пункта (ШГРП №4).

В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц: Куттубаева, Айтиева, Жетикашкаевой, Каралаева.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии. Основная цель – подготовить газораспределительные сети к безопасной и стабильной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.