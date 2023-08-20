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Акылбек Жапаров обсудил с китайскими инвесторами экспорт питьевой воды

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Председатель Кабинета Министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китайской Народной Республики (КНР) встретился с Председателем правления компании "Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd." Ваном Да. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи, стороны обсудили варианты сотрудничества во всех сферах представляющих взаимный интерес.

Глава Кабмина отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны и выразил готовность оказать содействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

"Мы стоим у истоков ледников и готовы к экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний как Лаошан",- отметил Акылбек Жапаров.

В свою очередь, Председатель правления компании "Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd.", которая занимается производством воды и напитков проявил заинтересованность в экспорте питьевой воды из Кыргызской Республики через Китайскую Народную Республику в страны Европы.

По итогам встречи стороны договорились об организации взаимных визитов для более детальной проработки дальнейших действий двустороннего сотрудничества.

В завершении рабочей поездки в СУАР, Глава Кабмина посетил Свободную экономическую зону города Урумчи, где ознакомился с деятельностью бондовых зон (места беспошлинной электронной торговли).

Акылбек Жапаров поручил министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву организовать на базе Свободной экономической зоны города Бишкека аналогичные бондовые зоны, отметив что Кыргызстан создаст все условия для развития электронной коммерции и привлечения инвестиций.


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URL: https://www.vb.kg/431772
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, Кыргызстан
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