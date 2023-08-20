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Джо Байден пригласил лидеров стран ЦА на саммит "Центральная Азия – США"

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Президент США Джо Байден планирует провести первый саммит в формате C5+1 с участием Президентов стран Центральной Азии, сообщает СМИ.

Это следует из письма, адресованного Байденом Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиеёву.

"Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне и другим лидерам на официальной встрече в формате C5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды", – цитирует Uzdaily приглашение американского президента.

"C5+1" – это региональная дипломатическая платформа для правительства Соединенных Штатов "плюс" правительства Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

С момента своего создания в 2015 году площадка C5+1 расширила диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией на уровне министров, посредством встреч экспертов и тематических рабочих групп.

Рабочие группы C5+1 занимаются такими направлениями, как экономика, энергетика и окружающая среда, а также безопасность.


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URL: https://www.vb.kg/431774
Теги:
Центральная Азия, Джозеф Байден
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