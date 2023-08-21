В Чуйском районе продемонстрировали возможности нового уровнемера воды

В Чуйской области Служба водных ресурсов Минсельхоза Кыргызской Республики продемонстрировала работу автоматизированной системы водоучета и водораспределения Кыргызского НИИ ирригации, установленной на экспериментальных каналах в пилотном районе.

Директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев пояснил, что Чуйский район был выбран как пилотный для того, чтобы показать не только работу отдельно взятых уровнемеров из КНИИ ирригации, но чтобы и приступить к учету и контролю воды на различных водных источников всего района. В том числе, прибор позволяет проводить научно-исследовательскую работу, наблюдения за изменениями, связанными с изменением климата.

"И уже накоплен некоторый опыт и первичные наработки. Мы специально пригласили руководителей областных и районных подразделений нашей службы, чтобы от них услышать вопросы, замечания, поправки, пожелания, которые команда специалистов могла встроить в пилотную электронную систему контроля водоучета и распределения. Ну и в дальнейшем масштабировать работу уже по всей республике. И пригласили самих разработчиков прибора электронной системы на встречу с практиками", - сказал он.

Руководитель ведомства заметил, что ультразвуковой уровнемер для контроля расхода воды в других странах стоит на порядок больше. В этой связи, отметил он, такие приборы и сама система помогут снять накал обвинений в несправедливом распределении воды, поскольку в электронном виде можно не только отследить, но и показать, где, когда и сколько воды было отпущено.

На мероприятии представители регионов детально осмотрели прибор, уточнив для себя, во сколько обойдется стоимость приборов для небольших водотоков. Также их интересовало обслуживание уровнемера. Как пояснили разработчики и руководство СВР, необходима ресурсная служба, которая бы помогала при необходимости обслуживать.

Разработчики электронной системы сбора и анализа информации Алексей и Александр Шабловские не просто рассказали, а сразу в реальном режиме ответили на вопросы специалистов Службы водных ресурсов.

Уже в демонстрационном зале команда разработчиков, работающая над установкой приборов в пилотном районе, продемонстрировала возможности автоматизированной сборки данных на один компьютер в одну базу данных. Система позволяет увидеть в графиках расход воды за месяц или. декаду. Разработчики также предусматривают возможность присоединения к системе и других гидроузлов уже самими районными экспертами. То есть нет необходимости им самим ехать в самый отдаленный уголок, чтобы приплюсовать еще одну речку в систему учета.

Не остался без внимания и вопрос сохранности объектов на гидропостах. В этой связи кто-то предложил установку антивандальной фотоловушки на каждом объекте. Как выяснилось, что такой способ используют в в погранзоне Баткенской области.

Напомним, ранее разработчик прибора Виталий Шабловский в интервью vb.kg рассказал, что система позволяет получить оперативные данные об уровне воды в каналах.

"И если ранее такие данные собирались вручную, то теперь мы задаем график передачи сигналов и они подаются оператору автоматически. Для установки прибора необходимо оборудовать на гидропостах успокоительный колодец, который примыкает к основной бетонированной стенке канала. То есть уровень воды замеряется на спокойной воде. Сам прибор оборудован датчиком и специально изготовленным антивандальным защитным колпаком. На оборудование одной точки требуется 3 тысячи долларов. Сюда включается и сам прибор и работу по его установке, в том числе строительные.

Прежде чем начать работу в районе мы определили перечень основных водостоков, на которых необходима установка уровнемеров воды. Район выбрали поскольку он компактный, можно отладить первоначальный демонстрационный вариант учета водоучета и водоподачи. На сегодня оборудованы и установлены 32 точки из 76 запланированных. И с момента установки датчики начинают работать", - пояснил он.

Помощь в организации мероприятия оказывает общественный фонд САМР Алатоо по линии проекта "Адаптация и усиление подходов по управлению водными ресурсами на основе сообществ в Кыргызской Республике, который реализуется при поддержке Лесной службы США USFS-IP и Menagemrnt end Engineering Technologies International (METI).