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"Строгое предупреждение": Китай проводит военные учения возле Тайваня

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Китайские военные начали "предупредительные" учения в районе Тайваня после того, как высокопоставленный чиновник острова побывал в США. Тайбэй осудил "иррациональные, провокационные действия". В Пекине заявили, что отвечают на "сговор" между "сепаратистами" и иностранными силами, передают euronews.

Китайские истребители в зоне тайваньской ПВО: Пекин начал военные учения в районе острова. Министерство обороны в Тайбэе заявило, что 26 военных самолётов КНР пересекли т. н. серединную линию Тайваньского пролива.

"Командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая в субботу приступило к совместному воздушному и морскому патрулированию, а также военным учениям ВМС и ВВС", – пишут госсми Китая со ссылкой на официального представителя армии Ши И.

Как сообщается, манёвры с участием кораблей имитируют "реальные боевые условия".

В ответ на учения Тайвань развернул собственную авиацию и флот, а также задействовал ракетные системы наземного базирования. "Национальная армия ведёт наблюдение и использует методы разведки для жёсткого контроля за ситуацией", – говорится в коммюнике Тайбэя.

Поводом для очередной эскалации стали остановки вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Нью-Йорке и Сан-Франциско по пути в Парагвай, что вызвало гнев в Китае.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня выдвинула кандидатуру Лая на президентские выборы, которые пройдут в январе 2024 года.

Пекин, который считает остров одной из своих провинций, выступает против любых официальных контактов между Тайбэем и западными столицами.

В ходе трёхсторонней встречи в Кэмп-Дэвиде президент США Джо Байден вместе с лидерами Японии и Южной Кореи в совместном заявлении осудили "опасные и агрессивные действия" КНР в Южно-Китайском море.


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URL: https://www.vb.kg/431780
Теги:
Китай, США, учения
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