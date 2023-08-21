В Оше модернизируется материально-техническая база ЦСМов

В системе здравоохранения города Ош видны значительные улучшения в инфраструктуре городских Центров семейной медицины (ЦСМ) и групп семейных врачей (ГСВ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, при динамичном росте населения, который перевалил за 750 тысяч человек, проводится системная работа по улучшению качества медицинских услуг. Координатор здравоохранения города Эрмек Нурумбетов отметил, что хотя официальная статистика говорит о 367 548 приписанных жителях, на практике мед учреждения и его филиалы обслуживают около 1 миллиона граждан.

Всего в центральном ЦСМ, 11 филиалах и 10 фельдшерско-акушерских пунктах действует более 900 медицинских работников, что подчеркивает необходимость улучшения их рабочих условий. Известно, что в здании Ошского Центра семейной медицины активно проводится косметический ремонт, а также обновляется инфраструктура. В филиале №8 ЦСМ выполняются работы по смене канализационных труб, замене окон и обновлению фасада. Кроме того, на повестке дня ремонтные работы в филиалах №2, 3 и 4.

Кроме этого, особое внимание уделяется обеспечению безопасности, так во всех мед. учреждениях установлены системы видеонаблюдения.

С целью улучшения диагностики и профилактики заболеваний внутренних органов, приобретено 7 аппаратов Ультразвуковой диагностики, которые планируется распределить между всеми филиалами ОЦСМ города Ош. Также в планах - закупка флюорографического аппарата.

В рамках централизации лабораторной службы предполагается закуп автотранспорта для перевозки лабораторных анализов и стерильного медицинского инструментария. Эти шаги являются частью усилий по совершенствованию здравоохранения города Ош и обеспечению лучшего качества медицинских услуг для растущего населения.

В целях повышения квалификации медицинского персонала и обеспечения высокого стандарта медицинской практики, планируются систематические обучающие семинары и курсы для врачей, медсестер и других специалистов. Это позволит сохранять актуальные знания и навыки в области медицины и следовать современным методам лечения.