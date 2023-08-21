Погода
$ 87.90 - 88.30
€ 95.20 - 96.20

Атамбаев возвращается в Кыргызстан

1086  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алмазбек Шаршенович – человек слова. Сказал, что вернется, - и возвращается. Можно сказать – въезжает на белом коне. С большой помпой, красиво, дорого-богато. Еще бы цыган с пляшущим медведем: "К нам приехал наш любимый Атамбаев дааарагой!"…

Очередное пришествие бывшего президента отметилось художественной выставкой его дочери Алии Шагиевой. Так же было в сентябре 2021 года… Так, да не совсем. Выставка двухгодичной давности проводилась прямо под открытым небом, на площади Ала-Тоо. И представляла она собой, с одной стороны, подарок к дню рождения отца художницы, а с другой стороны – художественный протест против произвола властей и политических репрессий.

"Идея этого мероприятия пришла не в один вечер, - делилась тогда с журналистами художница Алия Шагиева. – Это копилось несколько лет. Основной составляющей была боль, которую я решила трансформировать"…

Боль трансформировалась в инсталляцию под названием "Решеткой не сломить нам волю" и еще несколько картин на ту же репрессивно-депрессивную тематику. Там же, на площади, был установлен шатер, где желающие могли скромно попить-поесть. А сама девушка, устроившая в центре Бишкека эдакое протестное мероприятие, то ли случайно, то ли намеренно смешала в кучу несовместимое: картины про клетки и чахнущие в неволе деревья – и веселые мыльные пузыри с бодрой музыкой.

Народ тогда так, собственно, и не понял: надо горевать по поводу брошенного в тюрьму Алмазбека Шаршеновича или танцевать под зажигательные ритмы; восхищаться стойкостью и мужеством опального экс-президента или надувать радужные мыльные пузыри…

18 августа 2023 года в Бишкеке, в музее ИЗО, вновь открылась персональная выставка Алии Шагиевой. Теперь художнице уже не до легкомысленных мыльных пузырей. По словам самой Алии, эта выставка "призывает к саморефлексии, знакомству с собой и напоминает о важности наблюдения за ощущениями, мыслями и их причинами". Мудрено. А вот дальше идет вполне понятное рассуждение: "Некоторые люди говорят, что нужные двери всегда открываются с легкостью. Не стучите, где закрыто. На самом деле я думаю, что некоторые двери даются для того, чтобы открывать их пинком с ноги. Чтобы понимать, на что ты готов пойти ради реализации своих целей".

Вот это больше похоже на правду и на жизненное кредо ее отца Алмаза Атамбаева. Который именно так, с ноги пытается открыть закрывшуюся для него дверь. И доказать всем и каждому: для реализации своих целей он готов пойти если и не на все, то на очень многое.

Сам отец художницы на открытии выставки не присутствовал. Зато присутствовал нынешний лидер партии социал-демократов Темирлан Султанбеков. Который, кроме прочего, приоткрыл – нет, не дверь, а завесу тайны над планами своего идейного вдохновителя: "Алмазбек Шаршенович сейчас находится в Испании и проходит реабилитацию. Скоро ему предстоят еще три операции". В Кыргызстан Атамбаев, по словам его адъютанта, вернется, а вот вернется ли в большую политику? "Только если его вынудят".

Какой смысл молодой лидер социал-демократов вложил в эту фразу? Что значит "если вынудят"? Кто или что может вынудить ушедшего было с политической арены Атамбаева после трех запланированных операций провести еще одну спецоперацию под кодовым названием "I"ll be back"? Эти терминаторские слова вместе с "если вынудят" звучат как угроза. В той ли сейчас ситуации бывший президент и его душеприказчик Султанбеков, чтобы кому-то косвенно угрожать?

Вернисаж, не в пример событию двухгодичной давности, прошел по-настоящему сыто-пьяно. Тут уж не скромный шатер для утоления голода и жажды, а настоящая скатерть-самобранка. Гости угощались от души, попутно созерцая картины с позитивными и обнадеживающими сюжетами и так же попутно прислушиваясь к Султанбекову, обещающему "вынужденное" возвращение шефа в большую политику.

И невдомек кыргызскому Терминатору, что не совсем, мягко говоря, уместны такие пиры во время чумы. Что едва сводящий концы с концами народ не поймет и не оценит такого безудержного веселья, ничем не обоснованного оптимизма вкупе с неуместной щедростью и расточительностью. Кто-то, наблюдая со стороны этот пир духа и плоти, наверняка задумался, на какие благородные цели мог бы возвращенец Атамбаев потратить свое богатство. О котором он так же неуместно периодически напоминает бедствующим согражданам.

Ждет ли народ Атамбаева? Желает ли его опять на царство? Большой вопрос. Понять, простить и принять можно того, кто признал свои ошибки и покаялся. Сидя в тюрьме, Алмазбек Шаршенович вроде бы делал и первое, и второе. Но стоило ему выйти… Как тут же стало очевидно: раскаянием и не пахнет.

Если кто-то и ждет в Кыргызстане Атамбаева, так это Омурбек Бабанов. Который, наверное, хотел бы заглянуть в глаза своему кровному побратиму, изрядно подпортившему ему жизнь и сломавшему карьеру. Бессовестно пихнувшему вперед него печально памятного Сооронбая Жээнбекова.

Тогда, проиграв президентские выборы, Бабанов повел себя благородно. Не стал бузить, собирать толпы сочувствующих, раскачивать общественно-политическую ситуацию. Он и потом, когда Атамбаев хотя бы на словах признал свою неправоту и пошел на площадь с ним плечом к плечу, - оставался таким же благородным. Бабанов и сейчас не кидается на Атамбаева с претензиями и обвинениями. Но ждет…


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431791
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, выставка, Алия Шагиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  