В Бишкеке продолжается установка новых ирригационных лотков

В городе Бишкек продолжаются работы по установке ирригационных лотков, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Со стороны муниципального предприятия "Бишкекводхоз" в Ленинском районе по улице Айни от проспекта Ч.Айтматова до улицы Псковской планируется установить 2840 погонных метров ирригационных лотков.

В настоящее время установлено 300 погонных метров ирригационных лотков марки Б-3-2 по улице Айни от проспекта Ч.Айтматова до улицы Жунусалиева. Эти лотки способны пропускать от 40 до 50 литров воды в секунду.

Уважаемые горожане! Просим не засыпать магистральные каналы, дренажные и ирригационные сети мусором и уважать труд работников городского хозяйства".