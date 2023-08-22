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В Бишкеке продолжается установка новых ирригационных лотков

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В городе Бишкек продолжаются работы по установке ирригационных лотков, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Со стороны муниципального предприятия "Бишкекводхоз" в Ленинском районе по улице Айни от проспекта Ч.Айтматова до улицы Псковской планируется установить 2840 погонных метров ирригационных лотков.

В настоящее время установлено 300 погонных метров ирригационных лотков марки Б-3-2 по улице Айни от проспекта Ч.Айтматова до улицы Жунусалиева. Эти лотки способны пропускать от 40 до 50 литров воды в секунду.

Уважаемые горожане! Просим не засыпать магистральные каналы, дренажные и ирригационные сети мусором и уважать труд работников городского хозяйства".


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URL: https://www.vb.kg/431794
Теги:
Бишкек
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