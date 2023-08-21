Центральную Азию хотят "стравить" в борьбе за воду и энергоресурсы

Начнем с одной из важных региональных новостей: "Кыргызстан прекратил в августе подачу поливной воды в южную Жамбылскую область Казахстана. В результате чего в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур. По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, по состоянию на 9 августа текущего года по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 миллиона кубометров, что на 144,8 миллиона кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 миллиона кубических метров). Далее, по реке Талас в августе, по графику 2022 года, потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается - 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас".

По данным ведомства, дефицит поливной воды ощущают ряд районов южного региона Казахстана и "из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тысяч гектаров лука и сахарной свеклы". И подается это в Казахстане как весьма и весьма неприятное. Чуть ли не акт саботажа или диверсия со стороны Кыргызстана.

Импорт электроэнергии

Новость вторая. Около 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии планирует получить Кыргызстан до конца года из России. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр энергетики республики Таалайбек Ибраев. Ранее сообщалось, что страна получит от России 875 миллионов киловатт-часов. Таким образом, в Кыргызстан может быть поставлено почти в два раза больше энергии по сравнению с тем, планировалось.

В этом году Кыргызстан получает энергию не только у России в лице компании "Инетр РАО", но и у Туркменистана в лице "Туркменэнерго". Туркменистан поставит республике 1,6 миллиарда киловатт-часов. Стоит отметить, что дефицит электроэнергии в Кыргызстане в настоящий момент составляет 3 миллиардов киловатт-часов в год. Правда, в случае импорта туркменской энергии имеется риск повторения того, что ее снова заберет себе Узбекистан предстоящей зимой. И будет компенсировать ее будущим летом.

Отсюда вопросы. Главный из которых следующий – как Кыргызстан, имеющий на своей территории почти два десятка гидроэлектростанций, дошел до такого состояния? Ведь республика свой гидроэнергетический потенциал использует не более чем на 10 процентов? А степень изношенности оборудования на генерирующих предприятиях и высоковольтных линий передач составляет около 70-80 процентов. КР также уже не может обеспечивать не только соседей, но и себя поливной водой.

Во времена существования СССР в республике собирались построить не менее 38 ГЭС различного масштаба. Но основная функция их была б сбор воды для полей ниже расположенных по течению Узбекистана и Казахстана. А выработка электроэнергии – уже сопутствующий фактор. Потому как в регионе был отработан баланс потребления воды и энергии. В обмен за воду и потерю пахотных или пригодных с сельскому хозяйству земель, тогдашний Фрунзе получал от Алма-Аты и Ташкента газ, каменный уголь и топочный мазут вкупе с электроэнергией. Из РСФСР в Киргизскую ССР шли также уголь и дрова. При этом, сама республика располагает весьма обширными запасами "черного золота", была на четвертом месте в Советском Союзе. Правда, это преимущественно залежи бурого угля. Присутствуют каменный, а также коксующий угли. И в немалых объемах. Только их добыча затруднена горными условиями и высокогорьем.

Так вот. От всего советского наследства в республике остались 18 электрических станций суммарной установленной мощностью 3678 МВт, включая 16 ГЭС и 2 ТЭЦ. Это не считая малых станций, которые сегодня не особо выгодны из-за снижения стоков в реках. Если б СССР успел реализовать все планы, тогда республика вырабатывала не менее 40000 МВт. Чего бы с лихвой хватило на возведение весьма большого количества предприятий.

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Все началось с развала "великого и могучего". В республику сразу хлынули потоки иностранных советников. Они с ходу предложили отделить страну от единого энергетического кольца, для большей суверенности. С другой стороны – также сделали и соседи. К тому же, малоопытный новоиспеченный президент еще Киргизской ССР, вчерашний ученый – физик Аскар Акаев не устоял против двух опытных партийных руководителей Ислама Каримова и Нурсултана Назарбаева. И он согласился с их утверждением, что "вода – это Божий дар", соответственно, он достается всем бесплатно. В этом ему оппонировал бывший глава ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалиев, знавший, каких трудов стоило построить все эти объекты энергетики и какое значение имела вода. Так как это все стройки курировались лично им. Единственное, что как-то смог сделать для защиты интересов Кыргызстана А.Акаев – это подписать соглашение о разделе воды в 1998 году. Который сегодня требует пересмотреть уже Астана, так как стала страдать от засухи.

Однако, советники из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) навязали Кыргызстану кредиты под условие полнейшего разгосударствления некоторых направлений – в первую очередь, энергетики. Для чего была иностранцами подготовлена "программа оптимизации". Она предусматривала постепенные приватизацию и введение частной собственности на воду. Вторая часть она подразумевалась, но прямо об этом не говорилось. К тому же, все эти хитромудрые советники искали необходимых людей в окружении Акаева и нашли их среди круга общения его сегодня покойного сына Айдара. И главным в этих долгосрочных планах доноров стал Алексей Ширшов. Все началось с того, что президентскому отпрыску смогли объяснить, что необходимо искоренять систему взаимозачетов в энергетике, потому как так утаиваются очень большие деньги. Данный процесс начался примерно в 2004 году. После чего последовало разделение единого "Кыргызэнерго" на три части – электрические станции, национальные сети и распределительные компании и появились разговоры о повышении тарифов на тепло и свет. Однако, Айдар был лишь ребенком и не мог мечтать о объемах денег, которые загребал его "преемник" на должности всесильного президентского сына – Максим Бакиев. Тот был сперва на подхвате у сына первого в истории суверенного Кыргызстана главы государства. Зато после первой цветной – тюльпановой революции в марте 2005 года, когда Аскара Акаева сменил Курманбек Бакиев, сынок последнего уже знал, что к чему и стал действовать немедленно.

Бакиевское наследие

Он сразу к рукам прибрал энергетику и продвинул А.Ширшова по карьерной лестнице и наделил его широкими полномочиями. Алексей почти сразу стал коммерческим директором АО "Северэлектро". И стал выгребать почти все финансы из кассы своего предприятия и играть тарифами. Плюс, при нем начались массовые сливы воды из Токтогульской ГЭС соседями за мзду. Кроме того, начиная с 2006 года Кыргызстан погрузился в пучину веерных отключений, из которых не может выбраться до сих пор. Сегодня их просто называют техническими, мол, оборудование не выдерживает. Кроме того, в то время, когда собственное население сидело без света, энергия продавалась соседям по сниженным ценам. Ремонт оборудования проводился по остаточному принципу. Зато окружение сына второго президента жировало без стеснения и занималось рейдерством уже других предприятий и целых отраслей экономики. Иностранцы из международных организаций это видели и поощряли, так как у них были свои стратегические задачи. В частности, именно при режиме Бакиевых были взяты самые большие кредиты, успешно разворованные их родственниками – на сегодня из почти $6 миллиардов внешнего долга Кыргызстана на долю энергосектора приходится около трети. Плюс, иностранцы стали продавливать в законодательство страны введение частной собственности на ГЭСы и резкое поднятие тарифов для населения и промышленности.

Режим Бакиевых был настолько уверен в своей поддержке Западом, что упомянутый сыночек Максим открыто везде говорил, что у него имеется "пять миллионов баранов". Это прямая отсылка к количеству населения Кыргызстана в тот период. Заокеанские кураторы также отдали на откуп президентскому семейству поставки товаров и услуг на свою военную авиабазу "Ганси", которую в 2009 году переименуют в Центр транзитных перевозок (ЦТП).

Тогда же правительство КР ввело повышение тарифов на свет и тепло, плюс политические репрессии привели к резкому росту протестных настроений. Их апофеозом стали акции и свержение действующей власти в апреле 2010 года. Небольшое отступление – Максим Бакиев бежал в Лондон, а А.Ширшов – в Киев, откуда вернулся летом 2021 года.

Пришедший к власти Алмазбек Атамбаев для начала также пообещал не поднимать тарифы для населения. Зато почти вдвое увеличил ставки для бизнеса. Атамбаев вел себя двояко. С одной стороны – он сдержал слово и выгнал американцев с их авиабазой из страны в 2014 году. С другой стороны – он активно развивал другой западной проект "парламентаризм". Поэтому он продолжил политику, только осторожно, приватизации отрасли. В частности, в январе 2018 года было опубликовано две информации со ссылкой на Фонд управления государственным имуществом (ФУГИ). В одной говорилось, что остаточная стоимость всего государственного имущества оценивается примерно в $1 миллиард долларов. В другой – стоимость всего энергосектора – около полутора миллиардов северо-американской валюты. Как раз в эти дни шли переговоры и заключались договора о получении кредитов от Китая. И при Атамбаеве страна впервые стала не экспортировать, а импортировать электроэнергию. Напомним, что энергетику приходится треть от внешнего долга страны.

Песнь о займах для энергосектора

При этом, доноры от Запада и действующая власть в Бишкеке даже не постеснялись пойти на откровенный обман. К примеру, для контроля объемов стоков воды ОБСЕ предоставила видеокамеру для установки на плотине Токтогульской ГЭС. Она проработала неделю осенью 2010 года и благополучно "сломалась". Потом ее переустановили, но уже не со стороны водохранилища, а с другой – откуда идет сток. И оценивать в режиме реального времени объемы воды стало невозможно. Как определялся ракурс камеры, её разрешение и другие нюансы – одному Богу известно.

А.Атамбаев уступил власть своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Этот же глава государства тоже долго не смог сопротивляться и быть патриотом. Уже через считанные месяцы он запел песню советников из Запада – о разгосударствлении отрасли и введении повышенных тарифов. А также подписал соглашения о нескольких займов для энергосектора. Не удивимся, если и эти деньги ушли по карманам.

С.Жээнбеков просидел недолго на троне. Ровно через три года после его победы на президентских выборах, в октябре 2020 года его снесли обозленные пандемией и результатами выборов люди. Хотя стоит признать, что в этих событиях прослеживаются руки Лондона и сбежавшего туда Максима Бакиева. Окружение "принца" вновь в правительстве страны. Тарифы пошли вверх и будут дальше расти на 10 процентов ежегодно согласно утвержденному плану с донорами.

Насчет воды и энергетики. Задача у Запад одна – разорить отрасль и задешево купить ее. Это одно. Главное другое – это взятие стоков трансграничных рек в центре Евразии под свой контроль. И решать, кому и как жить. На крайний вариант – "стравить" страны между собой в борьбе за живительную влагу. О чем они уже трубят в своих среднесрочных прогнозах по Средней Азии и Афганистану.