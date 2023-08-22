В Душанбе пройдет встреча президентов Центральной Азии

В столице Таджикистана 14-15 сентября пройдет пятая консультативная встреча президентов стран Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом сообщили в МИД Таджикистана, передают СМИ.

Отмечается, что в ходе встречи будет подписан ряд важных документов, самым значимым из них станет итоговая декларация.

14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе состоится Пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, - сообщили в официальном информационном агентстве Таджикистана.

Помимо этого глава МИД Таджикистана предложил провести 12 дополнительных мероприятий в период встречи.

В том числе экономический форум, собрание ученых, культурные мероприятия и тд.

Напомним, четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 21 июля 2023 года в Чолпон-Ате.