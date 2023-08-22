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Рабочие развели грязь. Мэрия развела руками. Что делать простым людям?

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- Канат Кожоев
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Пришло письмо от жителей Свердловского района Бишкека. А именно – улицы Элебесова (район туббольницы).

"Не знаем, куда еще обращаться по поводу состояния нашего тротуара. Дело в том, что весной этого года несколько соседних домов частным образом проводили канализацию. Этим занималась и занимается организация, сотрудники которой перед началом работы обходили дома и брали разрешение на земельные работы с обещанием потом восстановить тротуарное покрытие.

Обещание не выполнили. Работы окончены, наступила дождливая весна, которая показала, что вся грязь с улицы стекает к нам во двор.

За лето тоже ничего сделано не было. Вот-вот наступит осень, и опять наш двор будет утопать в грязи.

Мы обращались в мэрию. Нам ответили. Написали, что муниципальная инспекция по контролю за благоустройством выезжала на место и составила акт. Что организацию, которая развела на нашей улице такой беспорядок, обязали восстановить тротуар. Прилагаем к этому письму даже нашу переписку с мэрией. Там нам сочувствуют, обещают содействие, рапортуют, что наше дело на контроле у соответствующей службы… Но для нас, жильцов, ничего не меняется.

Последний ответ из мэрии просто обескуражил: когда нам восстановят тротуар - "пока неясно".

Одна надежда – на СМИ. Может быть, через ваше издание к нам наконец прислушаются и помогут. Осень-то не за горами".

Действительно, как быть в такой ситуации? Покорно ждать осенних дождей и готовиться снова месить грязь? Представителям организации-обещалки хорошо, над ними не каплет. Работникам мэрии тоже, судя по всему неплохо: отчитались о составленном акте – и успокоились. Остается только посоветовать отчаявшимся жителям улицы Элебесова пригласить мэрских сотрудников на чай – аккурат посреди дождя. Пусть полюбуются и ощутят на себе все прелести натуральной свинской жизни. Иначе, видимо, до них не достучаться.


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URL: https://www.vb.kg/431798
Теги:
мэрия, Бишкек, тротуар
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