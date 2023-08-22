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Сценарист сериала "Чудотворцы" поделилась своим опытом с кыргызстанцами

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- Назгуль Абдыразакова
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25 представителей творческой индустрии Кыргызской Республики, в том числе сценаристы, кинорежиссеры и продюсеры, освоили передовые техники и навыки написания телевизионных сценариев с находящейся в стране с 14 по18 августа американской сценаристкой Норой Уинслоу. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

По ее данным, визит Уинслоу является частью программы Госдепартамента США "Показ американских фильмов", реализуемой Central Asia Design Hub/IREX при поддержке посольства США в Кыргызской Республике.

Принимающие участие кыргызские продюсеры и сценаристы имеют большой опыт работы в сериалах, документальных фильмах и фильмах, хорошо известны в Центральной Азии, а некоторые из них получили международное признание.

В рамках своего визита в Кыргызскую Республику г-жа Уинслоу провела мастер-класс по написанию телевизионных сценариев, провела семинар по наращиванию потенциала для начинающих участников и приняла участие в открытой дискуссии #GoNight, организованной Институтом по освещению войны и мира. В целом, эти мероприятия поделились голливудским передовым опытом и моделью "комнаты писателя" в голливудском стиле с представителями кыргызской креативной индустрии.

Справка: Нора Уинслоу - сценарист кино и телевидения, работавшая над такими шоу, как "Чудотворцы" (TBS), "Человек будущего" (Hulu) и проектами для Netflix и Roku. Нора разработала оригинальные и адаптированные сценарии фильмов и телепередач для таких компаний, как Sony Animation, TBS и Columbia Pictures. Совсем недавно она работала продюсером-супервайзером во втором сезоне сериала "Кокетка" (Minx), который скоро выйдет на Starz.


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URL: https://www.vb.kg/431802
Теги:
кино, США, Бишкек, Кыргызстан
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