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В Бишкеке прошел рейд "Попрошайка" среди несовершеннолетних

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники УВД Октябрьского района провели профилактическое мероприятие под наименованием "Попрошайка" среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе профилактики были проверены места возможной концентрации несовершеннолетних, с целью выявления подростков, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством и работающих в наихудших формах труда. Были проверены рынки, все мечети расположенные на территории Октябрьского района.

А также были проведены разъяснительные беседы с арендаторами велосипедов, самокатов в парках для безопасности детей и подростков, информировали о соблюдении правил дорожного движения и законности при использовании.

Во время профилактического мероприятия всего было выявлено 24 несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых. Из них:

- 5 детей были доставлены в ЦППН МВД КР

- 15 несовершеннолетних были переданы законным представителям.

Со всеми выявленными несовершеннолетними лицами, а также с их родителям и лицам их заменяющих, были проведены разъяснительные беседы по недопущению нарушения законодательства о нахождении несовершеннолетних в общественных местах после 23:00 без сопровождения взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/431803
Теги:
несовершеннолетние, Октябрьский район, рейд, Бишкек, УВД
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