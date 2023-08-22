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Как бишкекчане оценивают передачу пансионатов в аренду Узбекистану? (опрос)

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- Бермет Таалайбекова
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Как горожане отнеслись к тому, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рохат" и "Бустон" на 49 лет были переданы в аренду Узбекистану. Редакция vb.kg провела опрос среди жителей столицы.

Напомним, 18 августа глава государства Садыр Жапаров прокомментировал передачу четырех пансионатов узбекским инвесторам в аренду.

"В 2016 году Темир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм, скажу честно. Тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно.

В том же году узбекская сторона обратилась в международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 млн долларов США" - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/431806
Теги:
Иссык-Кульская область, опрос, Узбекистан, Кыргызстан, пансионат
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