Как бишкекчане оценивают передачу пансионатов в аренду Узбекистану? (опрос)

Как горожане отнеслись к тому, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рохат" и "Бустон" на 49 лет были переданы в аренду Узбекистану. Редакция vb.kg провела опрос среди жителей столицы.

Напомним, 18 августа глава государства Садыр Жапаров прокомментировал передачу четырех пансионатов узбекским инвесторам в аренду.

"В 2016 году Темир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм, скажу честно. Тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно.

В том же году узбекская сторона обратилась в международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 млн долларов США" - заявил глава государства.