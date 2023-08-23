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Южная Корея заявила, что КНДР может пойти на применение ядерного оружия

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Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея готова мобилизовать все доступные вооружения, включая ядерное оружие, для достижения своих целей в случае конфликта. Это заявление политик сделал в начале совместных военных учений Сеула и Вашингтона, сообщают СМИ со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие", - заявил он.

С начала текущего года, учения Ulchi будут включать в себя тренировки по реагированию на возможную атаку северокорейскими ядерными средствами, объяснил высокопоставленный представитель.

Юн Сок Ель также подчеркнул, что достижение мира возможно лишь через применение "решительной силы". Политик заверил, что любая "провокация" со стороны Северной Кореи будет "немедленно наказана".


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URL: https://www.vb.kg/431811
Теги:
Южная Корея, Северная Корея, ядерное оружие
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