В Таласе выявлены факты незаконного предоставления земельных участков

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Таласской области были выявлены факты незаконного предоставления земельных участков для строительства жилых домов со стороны должностных лиц Калбинского а/о Таласского района Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что должностные лица Калбинского а/о Таласского района Таласской области войдя в сговор с должностными лицами Таласского районного филиала ГУ "Кадастр" незаконного предоставляли земельные участки для строительства жилых домов общей площадью 14 ГА, по предварительной оценке стоимость незаконно предоставленных участков составляет 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) сомов.

В настоящее время, в рамках доследственной проверки проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности причастных лиц к вышеуказанным противоправным действиям".