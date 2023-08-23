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В США проходят учения с участием подразделений армий стран Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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В США в штате Монтана проходят учения "Региональное сотрудничество 23" с участием военнослужащих Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США, сообщается на сайте Центрального командования США.

Отмечается, что в учениях со стороны США привлечен персонал со всей страны, включая солдат и летчиков из Аризоны, Массачусетса, Миссисипи, Монтаны и Национальной гвардии Вирджинии.

"Учения направлены на укрепление отношений между странами-участницами, а также на повышение потенциала и возможностей для совместной работы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что более 230 участников учений в Форт-Харрисоне на первом этапе создают базу знаний о процессе принятия военных решений или MDMP, а затем после официального начала мероприятий персонал из США и стран-партнеров совместно реагирует на угрозу международной безопасности.

"Участники RC23 столкнутся со сценариями, призванными укрепить региональную безопасность и стабильность, увеличить национальный потенциал, оттачивать методы и процедуры пресечения оружия массового поражения, террористических элементов и наркотиков, а также повысить функциональную совместимость и обмен информацией", - сообщает сайт.

Перед этим, в конце июля в рамках государственной программы Партнерства Управления Национальной гвардии Минобороны США военнослужащие Национальной гвардии Вирджинии в Ромитском ущелье Таджикистана обменялись знаниями по боевому скалолазанию с солдатами Таджикистана. В этой программе Вирджиния и Таджикистан являются партнерами с 2003 года.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/431814
Теги:
США, Центральная Азия
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