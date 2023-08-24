Два вида клещей проверят на короновирус в Казахстане

Уникальных животных впервые обнаружили в Казахстане биологи Томского государственного университета (ТГУ). Речь идет о двух видах малоизученных и редко встречающихся клещей, обитающих на летучих мышах. Их проверят на коронавирусы.

"Для данных видов неизвестно участие в циркуляции патогенов, хотя для рода Spinturnix она уже описана: бактерии бартонеллы, анаплазмы, риккетсии. В их циркуляции, к примеру, участвует такой представитель вида, как S. myoti, который также фиксируется в Казахстане. А судя по тому, что в этой стране мы недавно обнаружили и описали новый вид, Центральная Азия нуждается в дальнейшем пристальном изучении", - отметила биолог ТГУ и ТюмГМУ Мария Орлова.

Следующим этапом работы биологов станет исследование инфекций, присутствующих не только у самих клещей, но также у их хозяев - летучих мышей. В частности, биологи намерены проверить собранный материал на наличие коронавирусов, многие виды которых регистрируются у летучих мышей

В пресс-службе российского вуза сообщили, что пандемия показала необходимость мониторинга переносчиков опасных инфекций, в число которых входят клещи, для того, чтобы своевременно фиксировать появление штаммов, угрожающих человечеству. Получаемые учеными данные важны для понимания путей распространения инфекций, способных передаваться от животных людям. Это, в свою очередь, позволит найти способы профилактики, предотвратить возникновение новых пандемий и обеспечить биобезопасность человечества.

"Международная научная группа, в которую входят представители России, Болгарии и Казахстана выявила в южной части Казахастана редкие и малоизученные виды клещей Spinturnix emarginata и S. nobleti (род Spinturnix), паразитирующих на рукокрылых. Данные находки являются первыми для страны", - сказано в сообщении.

По словам участников исследования, такие находки даже на огромной территории России встречаются нечасто. Первый вид был зарегистрирован и описан в Крыму и совсем недавно на Кавказе, а второй - S. nobleti - ранее был описан только для Кавказа и Дальнего Востока..

Источник: ВЭС24