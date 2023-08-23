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В Бишкеке с помощью видеокамер горожан отучать мусорить

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Тазалык" мэрии Бишкека установило видеокамеры в некоторых контейнерных площадках для мусора. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэри.

По ее данными, видеокамеры установлены там, где мусор был заполнен раньше срока или переполнен швейными, строительными отходами.

Отметим, что всего работает 19 видеокамер, до конца года будет введено в эксплуатацию еще 20 камер.

"Материалы, обнаруженные в камере после сброса строительного мусора МП "Тазалык" передает в Муниципальную инспекцию. В свою очередь, инспекция налагает штрафы в соответствии со статьей 115 кодекса "О правонарушениях" КР

По подсчетам мастеров муниципального предприятия "Тазалык", на одну видеокамеру поступает 2-3 материала в день"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/431818
Теги:
мусор, видеонаблюдение, Бишкек, Тазалык
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