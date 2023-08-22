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На Иссык-Куле милиция нашла утерянный телефон мальчика из Казахстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Милиционеры нашли утерянный мобильный телефон мальчика, приехавшего в лагерь из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 18 августа, примерно в 15:00 часов сотрудники полка специального назначения МВД во время несения службы на территории детского оздоровительного лагеря "Дзержинец, расположенного в селе Чок-Тал, нашли утерянный мобильный телефон мальчика Б.Э., приехавшего на отдых в лагерь из Республики Казахстан.

Мальчик потерял телефон на пляже, уже смирился с пропажей и очень удивился, когда сотрудники милиции через пару часов нашли и передали ему смартфон.

В свою очередь воспитатели лагеря поблагодарили сотрудников милиции за оперативную и своевременную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/431822
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, Помощь, милиция
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