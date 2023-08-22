ТОП-7 смартфонов для школьников: недорогие и продвинутые модели

Смартфон нужен для связи с родителями, для учёбы, игр. Чтобы родители не тратили силы и время, O!Store собрал ТОП-7 смартфонов для учеников.

На чём акцентировать внимание при выборе: крепкая сборка, долгий заряд. Мы бы добавили ещё один важный фактор – низкую стоимость. Ребёнок не относится к вещам, как взрослый, поэтому нужно заранее быть готовым к тому, что смартфон будет часто падать, получать царапины и даже теряться.

Присмотритесь к устройствам из этого списка – здесь вы найдёте смартфоны по ультранизкой цене, с которыми школьнику будет комфортно. У этих моделей репутация надёжных брендов от крупнейших производителей в мире, а возможность рассрочки делает их доступными:

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Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

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