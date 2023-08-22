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ТОП-7 смартфонов для школьников: недорогие и продвинутые модели

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Смартфон нужен для связи с родителями, для учёбы, игр. Чтобы родители не тратили силы и время, O!Store собрал ТОП-7 смартфонов для учеников.

На чём акцентировать внимание при выборе: крепкая сборка, долгий заряд. Мы бы добавили ещё один важный фактор – низкую стоимость. Ребёнок не относится к вещам, как взрослый, поэтому нужно заранее быть готовым к тому, что смартфон будет часто падать, получать царапины и даже теряться.

Присмотритесь к устройствам из этого списка – здесь вы найдёте смартфоны по ультранизкой цене, с которыми школьнику будет комфортно. У этих моделей репутация надёжных брендов от крупнейших производителей в мире, а возможность рассрочки делает их доступными:

  1. Samsung A04S 4/64GBполная стоимость 13190 сомов, в рассрочку от 604 сомов в месяц;
  2. Redmi 12C 3/64GBполная стоимость 11900 сомов, в рассрочку от 605 сомов в месяц;
  3. Tecno Spark 8P 4/64GBполная стоимость 12500 сомов, в рассрочку от 635 сомов в месяц;
  4. Vivo Y22 4/64GBполная стоимость 14500 сомов, в рассрочку от 737 сомов в месяц;
  5. Infinix Hot 12i 4/64GBполная стоимость 11900 сомов, в рассрочку от 605 сомов в месяц;
  6. Realme C33 4/64GBполная стоимость 13100 сомов, в рассрочку от 666 сомов в месяц;
  7. Itel A49 2/32GBполная стоимость 6890 сомов, в рассрочку от 350 сомов в месяц.

Посмотреть весь ассортимент можно на сайте ostore.kg, а вот чтобы ощутить эргономику смартфонов и подержать их в руках, лучше прийти в ближайший магазин O!Store. Здесь вы найдёте множество других нужных вещей: чехлы, зарядные устройства, рюкзаки и многое-многое другое. Возникли вопросы? Звоните по телефону 0 705 007 000.

Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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URL: https://www.vb.kg/431825
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