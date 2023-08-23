24 августа в некоторых районах Бишкеке не будет воды

24 августа 2023 года будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 16:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения:

- от южной границы строящейся резиденции – ул. Эркин-Тоо – ул. Абдрахманова – ул. Восточная. В том числе: Д/С №27, Д/С №58.

Отключение связано с проведением ремонтных и профилактических работ на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извиненения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.