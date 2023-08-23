Бишкекчане привыкают оплачивать за проезд безналичным способом

В третий день полного перехода безналичным способом в городском муниципальном общественном транспорте оплатили 91 тысяч поездок. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за 3 дня уже реализовано более 80 тысяч карт.

Напомним, пассажирам предлагается следующие виды безналичных платежей:

Картами Тулпар трех категорий

Бесконтактными картами VISA и Элкарт

QR сканированием в мобильных приложениях Тулпар, Mbank, Megapay, Balance, O!Деньги

Виртуальной картой NFC

Кроме того, в связи с повышенным спросом к картам Тулпар продолжается работа по поставкам стандартных синих карт.