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Бишкекчане привыкают оплачивать за проезд безналичным способом

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- Назгуль Абдыразакова
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В третий день полного перехода безналичным способом в городском муниципальном общественном транспорте оплатили 91 тысяч поездок. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за 3 дня уже реализовано более 80 тысяч карт.

Напомним, пассажирам предлагается следующие виды безналичных платежей:

Картами Тулпар трех категорий

Бесконтактными картами VISA и Элкарт

QR сканированием в мобильных приложениях Тулпар, Mbank, Megapay, Balance, O!Деньги

Виртуальной картой NFC

Кроме того, в связи с повышенным спросом к картам Тулпар продолжается работа по поставкам стандартных синих карт.


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URL: https://www.vb.kg/431828
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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