На месте скопления фур перед КПП развернуты пункты помощи

В Чуйской области на месте скопления грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный" развернуты палаточные пункты помощи. В них обеспечены все необходимые условия для оказания медицинской, психологической, консультативной и иной помощи водителям, организовано горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба ППП Чуйской области.

По ее данным, такие поручения были даны полномочным представителем президента КР в Чуйской области Канатом Джумагазиевым областным структурным подразделениям и местным органам власти во исполнение поручения администрации президента и указания председателя кабинета министров.

Кроме этого, в настоящий момент соответствующими государственными органами принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка, создаются условия для пропуска транспортных средств со скоропортящимися товарами.