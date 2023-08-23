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В Бишкеке благоустраивают остановки общественного транспорта

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- Назгуль Абдыразакова
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Во избежание автомобильных заторов, комфортной остановки общественных транспортов и безопасной посадки и высадки граждан, муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало благоустраивать территорию остановочных комплексов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Ранее, пилотным проектом был обустроен остановочный комплекс между улицами Байтик Баатыра и Киевская. Была расширена проезжая часть, обустроена отдельная полоса для общественного транспорта и установлены ограждения.

На сегодняшний день работы начаты на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датка. С расширением проезжей части появится еще одно полоса для общественных транспортов и остановочный комплекс будет перенесен в более удобное место. Бригада демонтировала старые бордюры и на данный момент устанавливает новые.

Также, такие же виды работ планируется начать по проспекту Манаса, Чуй, улицы Ахунбаева и Байтик Баатыра.

Как отмечает мэрия, все новые остановочные комплексы будут доступны всем гражданам, в том числе и ЛОВЗ.


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URL: https://www.vb.kg/431830
Теги:
благоустройство, Бишкек, общественный транспорт, автобусная остановка
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