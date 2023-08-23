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В Кара-Суйском районе у мужчины в машине обнаружили 2 кг наркотиков

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15 августа 2023 года на территории Кара-Суйского района при проведении неотложных обысковых мероприятий в салоне автомашины марки "Mersedes-Benz" под управлением жителя города Ош 44 летнего К.И. под передним пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты вещества завернутые в черный целлофановый пакет в количестве 2 штук. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, по заключению судебно-химической экспертизы обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством "Гашиш" весом 1 кг 936,7 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 п.1 ( Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

с целью сбыта) Кыргызской Республики.

18 августа 2023 года в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия


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URL: https://www.vb.kg/431831
Теги:
задержание, наркотики, Ошская область, автомобили, МВД
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