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Солнце, пыльца, арбузы. Чего аллергикам бояться в конце лета и осенью?

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- Нина Ничипорова
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Аллергия в любое время года развивается из-за специфической реакции иммунной системы на аллергены. Это хроническое заболевание с достоверно неизвестной природой и её, как правило, не вылечишь за один приём. Есть мнение, что она вызывается неправильной работой иммунитета.

С аллергией на что чаще всего кыргызстанцы обращаются в конце лета - начале осени? Об этом vb.kg рассказывает врач-терапевт медцентра ЮРФА Евгений Амелин.

Аллергия на солнце

У людей с высокой чувствительностью к ультрафиолету есть определенная аллергия на солнце. Она проявляется покраснением, зудом, бугристостью кожи в зоне попадания солнечных лучей. Если человек замечает у себя такие симптомы, ему необходимо ограничить пребывание на открытом солнце в период наибольшей активности УФ-излучения (с 11 до 18 часов), не носить открытую одежду.

Аллергия на пыльцу

Конец лета и начало осени - пора последней волны поллинозов, или пыльцевой аллергии. Поэтому у пациентов с реакцией на пыльцу сорных трав и других растений отмечается обострение сезонной аллергии. Реакция на них может проявляться чиханием, слезотечением, заложенностью носа, покраснением и зудом глаз, отечностью лица, одышкой, удушьем и кашлем. При этом дома человек почти не чувствует симптомов. Но стоит выйти на улицу - и аллергия проявляет себя в полной мере.

Аллергия на фрукты

Это не чисто летне-осенний для каждого человека вид аллергии. Но в данное время немало больных обращается именно с аллергическими реакциями после употребления в пищу арбуза, дыни, огурцов, томатов.

Важно также помнить, что при употреблении большого количества продуктов, содержащих гистамин (клубники, цитрусовых), могут развиваться тяжелые кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии. Такие продукты важно употреблять в небольших количествах.

Аллергия на укусы насекомых

Для аллергиков потенциально опасны укусы насекомых, поскольку укус может спровоцировать стремительно развивающуюся тяжелую аллергическую реакцию.

Что делать в случаях проявления аллергии?

- Конечно, сложно уберечься от всего, но каждый человек должен проявлять настороженность к собственному здоровью: в горах, к еде, напиткам, как например, к кумысу. Аллергия может развиться даже на незначительное количество продукта. Надо, как я уже сказал, опасаться длительного пребывания на солнце, не следует думать, что оно сейчас стало безобидным. Коварство аллергии в том, что люди могут о ней и не знать и на что она проявляется. При аллергии желательно сразу обращаться к врачу, так как, начинаясь с мелкой сыпи, она может захватить другие части тела, вплоть до дыхательных путей. А, отправляясь, например, в горы, в своей походной в аптечке необходимо иметь антигистаминные препараты, желательно такие, которые действуют быстро. Они могут спасти вам жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/431834
Теги:
Лето, врачи, продукты, Солнце
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