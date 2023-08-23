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Татьяна Баратова: Мы не делим учащихся на сильных и слабых

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- Назгуль Абдыразакова
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Академия раннего развития – это сеть детских садов, которая начала свою деятельность в 2015 году, но уже в 2019 году на базе этих дошкольных учреждений была основана наша первая школа. За небольшой срок своего существования, учебное заведение смогло добиться хороших результатов. Школа работает в режиме, где дети до окончания уроков остаются под присмотром педагогов до конца рабочего дня. Для учеников уготовлена насыщенная и интересная учебная программа. До обеда дети учатся, после обеда их обучают различным навыкам. Об этом и другом нашему изданию vb.kg рассказала директор данной Академии Татьяна Баратова.

Татьяна Баратовна расскажите пожалуйста об особенности вашей школы?

Детей мы обучаем с нулевого по восьмой классы. Школа работает с 8.00 утра до 17-00 вечера.

Помимо обучения предоставляем такие услуги как продленка, кружки: разговорный английский и кыргызский языки, ментальная арифметика,

партерная гимнастика (лечебная гимнастика). Данная гимнастика позволяет выработать осанку, постановку ног, правильно сидеть и др. Также на базе школы обучаем бисерному плетению, изготовлению войлочных изделий, комузу, шахматам, футболу, настольному теннису и др. Всем этим они занимаются после уроков. Также идет продленка со своим учителем, так как он знает сильные и слабые стороны своего ученика. Во многих частных школах до обеда работает учитель, после обеда работает воспитатель. Мы отошли от такой системы. Так как учитель знает достоинства и недостатки того или иного учащегося. Поэтому сам учитель занимается продленкой. Ребенок идет домой с выполненными уроками. Детей мы обеспечиваем трехразовым питанием, еду готовят профессиональные повара.

У нас сейчас нехватка кадров. Я предполагаю, что академия раннего развития занимается развитием не только учеников, но и молодых специалистов. Хочу, чтобы в нашей школе звание лучший учитель получили наши молодые кадры, наши специалисты с многолетним стажем, будут делиться своим опытом.

Также будем работать с детьми чтобы они принимали участие в различных олимпиадах. Не за горами PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). В ней могут принять участие школьники с 8-го класса. Как раз к началу PISA мы сможем подготовить перспективных участников.

Наша Академия рассчитана на 400 мест. Пока не планируем открывать старшие классы, так как для этого требуется немалые средства и ресурсы. Набрав начальную группу, мы будем вместе расти с ними. В этом году рассчитываем на прием 250 человек. В настоящее время обучаются 150 учеников. Набор еще идет, с 1 по 3 класс мы уже набрали, осталось добрать с 4 по 6 классы. У нас есть два нулевых класса.

Расскажите пожалуйста про летний лагерь?

В настоящее время при школе функционирует летний лагерь, где дети проводят каникулы с пользой. Каждая неделя предназначена определенной теме. Например, эта неделя посвящена динозаврам. Преподаватели рассказали все об этом виде пресмыкающихся (среда обитания, период их существования и другие интересные факты). После обеда дети изготавливали подделки динозавров. Также проходим ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) и ПДД смотрим тематические анимационные ролики. Обучаем тому как нужно вести себя на улице. Лагерь будет работать до 25 августа.

Расскажите о своих дальнейших планах?

На базе школы открывается хореографический ансамбль "Керемет". Мы пригласили опытного преподавателя из детского музыкального театра "Таберик" и для этого у нас есть все условия. Будем сотрудничать с питерской школой №235 им. Д.Д. Шостаковича. Планируем проводить телемосты во время праздников как 9-мая, День родного языка, Нооруз и других значимых дат.

В школе существует два направления - это гуманитарий и точные науки, что позволяет не делить учеников на сильных и слабых. С детьми будут работать носители языка и обучать учащихся в игровой форме английскому языку. Также по тому же принципу обучаем детей кыргызскому. Все языки обучаем с нулевого класса. Также в следующем году планируем ввести такие языки как японский и турецкий. Второе это изучение математики и физики.

Также нашим третьим направлением станет IT технология.

У нас амбициозный и целеустремленный коллектив и думаю мы сможем воспитать таких учеников, которые будут покорять большие высоты в жизни, - заключила Татьяна Баратова.


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URL: https://www.vb.kg/431835
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
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