Акйыкатчы потребовала предоставить доступ к лечению заключенному колонии

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева требует от соответствующих госорганов предоставить доступ к лечению и проведению обследования заключенному А. С., осужденного на пожизненный срок. Ранее ему ампутировали ногу и, по словам родственника, ему вновь требуется обследование и лечение. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Родственник заключенного на днях был на личном приеме у акыйкатчы. Он рассказал, что опасается за жизнь своего родственника, находящегося в лечебно- исправительном учреждении №31, и просил оказать содействие в переводе его в Национальный хирургический центр.

Отметим, А. С. был этапирован из колонии в исправительно-лечебное учреждение №31 13 июля 2023 года с диагнозом "сахарный диабет второго типа" для обследования и лечения.

Ранее, 24 июля 2023 г., родственник заключенного обратился в Институт омбудсмена, где сообщил о нарушении его прав на доступ к проведению операции на ногу. В тот же день сотрудники Института омбудсмена посетили заключенного в учреждении №31. Он жаловался, что учреждение препятствует проведению операции по ампутации левого бедра.

Сотрудники Института омбудсмена провели беседу с администрацией учреждения о необходимости предоставления доступа к операции в Национальном хирургическом центре.

25 июля провели обследование заключенного и в тот же день в Национальном хирургическом центре прооперировали.

28 июля родственник заключенного вновь обратился в Институт омбудсмена, где пожаловался на учреждение №31, он настаивал, чтобы привлекли сотрудников исправительного лечебного учреждения - в обращении он указал, что по их вине была ампутирована нога его родственника, так как своевременно ему не был предоставлен доступ на полное обследование.

9 августа от родственника заключенного вновь поступила просьба в Институт Омбудсмена - оказание содействия в госпитализации в Национальный хирургический центр.

По всем заявлениям родственника заключенного Институт Омбудсмена обращался в соответствующие госорганы - в спецпрокуратуру, Минздрав, ГСИН.

В ГСИН ответили, что заключенного осмотрел сосудистый хирург и дал заключение, что нет необходимости проведения операции на вторую ногу.

Институт Омбудсмена вновь обратился в ГСИН и Минздрав с требованиями обеспечить соблюдение прав заключенного. Однако до сих пор заключенному не предоставлен доступ к обследованию и лечению в Национальном хирургическом центре".