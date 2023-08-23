Сокеев: Скопление фур на границе с Казахстаном не связано с подачей воды

На сегодня у Казахстана нет претензий к Кыргызстану по подаче воды. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

По его словам, по просьбе Казахстана 17-19 июля прошла встреча представителей КР и РК по вопросам вододеления в бассейнах рек Чу и Талас, в результате чего был подписан протокол.

"По просьбе казахстанской стороны увеличена водоподача до 45 кубометров в секунду. Кыргызская сторона поставила в известность, что при такой водоподаче лимит РК будет исчерпан к началу августа. Казахстанская сторона согласилась на эти условия. Поэтому начиная с 5 августа в соответствии с этим протокольным решением вода в Казахстан не подается. Это решение двух сторон. Вчера у меня был телефонный разговор с казахскими коллегами. Они еще раз подтвердили, что проблем нет. Это была их просьба. Претензий к нашей стране у них нет.

А потому информация, муссируемая в СМИ, что КР перекрыл воду, не соответствует действительности. Если воды нет, там нечего перекрывать.

При этом с казахской стороной оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен вопрос сброса воды Казахстану.

На сегодня приток воды в водохранилище составляет всего 0,8 кубометра в секунду, увеличения приточности нет, а это на 15,1 кубометра в секунду меньше, чем в прошлом году. На 21 августа 2023 года объем Кировского водохранилища составляет 15,7 миллиона кубометров, что на 91,9 миллиона кубометров меньше прошлогоднего", - отметил он.

Директор Службы водных ресурсов подчеркнул, что скопление фур на границе с Казахстаном не связано с подачей воды Кыргызстаном.

"Еще раз повторю, что в разговоре с казахской стороной я процитировал обвинения, которые транслирует СМИ Казахстана, а за ними и Кыргызстана, что, мол, фуры держат из-за конфликта с водой. Мне сказали, что вода не является причиной перекрытия границы. Это ответ моих коллег. У них претензий нет по воде. Что же на самом деле является причиной, мы только можем предполагать. Но обязательства мы выполняем. Такая ситуация на границе была и в том году, в этом - повторяется. Точную причину я знать не могу", - сказал Алмазбек Сокеев.

Напомним, что ранее директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации при Минсельхозе Улан Чортомбаев написал в соцсетях, что Кыргызстан не подает воду Казахстану по причине маловодья.

На сегодня перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" в очереди на выезд из Кыргызстана стоят около 500 машин. За вчерашние сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 112 автомашин.

Пограничная служба ГКНБ КР заявила, что ограничений не вводили, и пункты пропуска работают в штатном режиме. Власти Казахстана заявили о проведении антинаркотической операции. Погранслужба РК также отметила, что не вводила каких-либо ограничений на КПП.