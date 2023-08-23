В Екатеринбурге стартовал Международный Фестиваль Университетского Спорта

Столица Урала Екатеринбург имеет богатые спортивные традиции. Причём как в деле воспитания спортсменов и команд, так и в плане организации крупнейших международных стартов. Здесь проходили такие старты как Чемпионат Мира по боксу AIBA, Чемпионат Европы по дзюдо, молодёжный Чемпионат Мира по гандболу и так далее. Однако подобное комплексное спортивное состязание как Фестиваль Университетского Спорта пройдёт здесь впервые, сообщает ВЭС24.

В 2023 году Екатеринбург должен был провести Всемирную Летнюю Универсиаду. Но вмешались два фактора. Во-первых, коронавирусный. В связи с пандемией Универсиада-2021 была перенесена именно на 2023 год. А во-вторых, политическая ангажированность мирового спорта в целом и FISU в частности. С началом спецоперации в Украине почти все спортивные федерации мира отменили свои старты в России. Универсиада – не исключение. Однако уход одного мероприятия вовсе не означает, что идея проведения такого масштабного старта должна кануть в лету. Вовсе нет! И было принято судьбоносное решение об организации своих студенческих игр в формате Фестиваля!

Международный Фестиваль Университетского Спорта – праздник, организованный Россией для представителей дружественных стран. А друзей у России много, ведь в Екатеринбург прибудут представители практически всех континентов за исключением Северной Америки и Австралии. Ну и Антарктиды, естественно. Всего в Екатеринбурге посоревнуются спортсмены из 36 стран. Медали будут разыграны в 14 видах спорта. Кроме спорта гостям будет представлена и богатая культурная программа. Так первым прибывшим в Екатеринбург делегациям уже были проведены экскурсии по городу с демонстрацией исторических памятников и достопримечательностей.

Одной из особенностей Фестиваля будет состязание именно университетов, а не стран, как это делается на Универсиаде. И это – один из ключевых моментов. На постсоветском пространстве в целом и в Казахстане в частности спорт в Университетах – это что-то мифическое, наравне с единорогами или живым Виктором Цоем. Все о нём говорят, но никто его всерьёз не видел. Нет системного подхода в развитии университетских команд или секций. Нет системных многоэтапных соревнований по примеру того, как это действует в "загнивающем западе" во главе с США. Чиновники высокого ранга всё время говорят о том, что нужно ликвидировать этот пробел, но отчего-то дальше слов дело не заходит никогда!

В Казахстане проводится Универсиада РК, однако участвуют в ней всё те же спортсмены, что и выступают на Чемпионатах Казахстана. Просто так совпало, что они ещё и где-то учатся. Победа или поражение на этих соревнованиях не имеют никакого значения, ведь неважно, выиграешь ты или проиграешь, на Всемирную Универсиаду всё равно поедет спортсмен из Национальной сборной по виду спорта, который, как совпало, тоже где-то числится студентом. И неважно, что в Универсиаде РК он даже не участвовал и отбор не проходил. Вся нынешняя система Универсиады построена на неправде.

При этом сам университет никакого отношения к их спортивной подготовке не имеет и не имеет никакой мотивации в развитии физической культуры и спорта в своих стенах. Есть уроки физкультуры, чтобы вписываться в программу, чтобы получить лицензию, и этого достаточно. Но нет, недостаточно. Инициатива России по проведению Фестиваля Университетского Спорта призвана изменить очень многое. И в первую очередь, дать мотивацию учебным заведениям в участии в спортивной жизни, ведь теперь, в первую очередь, на кону будет стоять именно репутация ВУЗов.

И как же было бы здорово, если бы всё задуманное удалось! Почему? Всё очень просто. В Казахстане, например, молодёжный спорт перестал существовать как явление. Спортсмены активно тренируются до наступления совершеннолетия, а затем 90% спортсменов уходит из спорта. Единицы "просачиваются" во взрослый спорт, проходя очень жёсткий период адаптации к новому уровню. И из-за этого взрослый спорт в стране тоже постепенно умирает. В казахстанской лёгкой атлетике, например, вообще перестали проводить молодёжные чемпионаты страны, поскольку спортсменов для его проведения просто нет. И именно эту нишу переходного звена должен занять спорт университетский. Но с полным включением учебного заведения в работу по подготовке спортсменов внутри своей системы.

Международный Фестиваль Университетского Спорта – это то, что было очень нужно тем 36 странам, которые в итоге станут его участниками. И за это "импортозамещение" мы снова должны сказать спасибо санкциям мирового сообщества.