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"Не существует скрининга, который выявлял бы рак детей на ранней стадии"

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- Назгуль Абдыразакова
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К сожалению, в мире не существует ни одной профилактической программы, которая выявляла бы рак детей на ранней стадии. Об этом заявил на обсуждении вступления Кыргызстана в Глобальную инициативу по контролю детского рака заведующий отделения детской онкологии и онкогематологии НЦОМиД Стамбеков Султан.

По его словам, в Кыргызстане в настоящее время 13 специалистов по детской онкологии. "По закону не предусматривается нахождение детского онколога в каждой районной больнице детский рак - это не такая частая патология, чтобы он сидел в каком-нибудь районе. В год у него будет 2-3 больных. Поэтому эта задача возлагается на педиатра. Основная мера профилактики при возникновении каких-либо симптомов - незамедлительно обращаться ЦСМ по месту жительству, где педиатр или детский хирург, заподозрив детскую онкологию, может перенаправить в соответствующий центр"- заявил Стамбеков.

В свою очередь заместитель по лечебной работе НЦОМиД Джетыбаева Айна проинформировала о необходимости раз в год сдавать общий анализ крови у ребенка.

По ее словам, каждый родитель должен быть ответственен за своего ребенка.

"Ежегодно дети в нашей стране должны проходить профосмотр у своих семейных врачей. Но зачастую это упускается и поэтому дети к нам поступают, когда появляется симптоматика.

Национальный центр охраны материнства и детства является головным лечебно-диагностическим учреждением в республике. Наш центр рассчитан на 749 коек. В ноябре 2021 года были открыты отделения детской онкологии и детской гемонокологии. С момента открытия у нас есть положительные сдвиги в плане диагностики, улучшилось выявляемость до 180 новых случаев онкологических заболеваний. Ранее эта цифра была около 100 заболеваний в год. У нас делается анализы иммуногистохимии", - сказала она.

Справка: С 21 по 25 августа 2023 года в Бишкеке находится миссия ВОЗ по улучшению контроля онкологических заболеваний в Кыргызстане. Основными задачами миссии является обсуждение вступления Кыргызстана в Глобальную инициативу по контролю детского рака.

Каждый год примерно у 400 000 детей (в возрасте 0–19 лет) во всем мире заболевают раком. Почти 9 из 10 таких детей живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Рак ежегодно уносит жизни почти 100 000 детей.

В связи с этим, больница Св. апостола Иуды Фаддея запустила Глобальную инициативу по борьбе с детским раком в 2018 г. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения Больница Св. апостола Иуды Фаддея создала платформу в рамках Глобальной инициативы по борьбе с детским раком, которая призвана к 2030 г. довести выживаемость при наиболее распространенных детских онкологических заболеваниях до 60%. Это первая в своем роде Глобальная платформа по обеспечению лекарственными препаратами для оказания онкологической помощи детям позволит бесперебойно снабжать страны с низким и средним уровнем дохода препаратами для лечения раковых заболеваний у детей. Платформа будет обеспечивать комплексную поддержку странам: от консолидации страновых заявок и формирования спроса; содействия странам в подборе лекарственных препаратов; разработки стандартов лечения; и вплоть до создания информационных систем, позволяющих отслеживать эффективность оказываемой помощи и стимулировать инновации.

Также, Миссия ВОЗ направлена в Кыргызстан, чтобы определить существующие проблемы на пути оказания высококвалифицированной онкологической помощи и на основании полученных данных, их анализа, помочь разработать стандарты и методики, позволяющие планировать и осуществлять мероприятия по раннему выявлению и лечению рака, оказанию паллиативной помощи и поддержке лиц, перенесших онкологические заболевания, выработать и предложить стране оптимальные пути решения имеющихся проблем.


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URL: https://www.vb.kg/431841
Теги:
дети, онкология, Кыргызстан, здоровье
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