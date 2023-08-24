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Бакыт Торобаев принял участие на церемонии возложения венка в Минске

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В рамках рабочего визита в Республику Беларусь для участия в заседании Кыргызско-Белорусской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев принял участие на церемонии возложения венка к Монументу Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита делегации Кыргызской Республики планируются проведение ряда двусторонних встреч, заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также посещение производственных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/431843
Теги:
Бакыт Торобаев, Беларусь, сотрудничество, кабмин
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