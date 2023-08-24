Бакыт Торобаев принял участие на церемонии возложения венка в Минске

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь для участия в заседании Кыргызско-Белорусской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев принял участие на церемонии возложения венка к Монументу Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита делегации Кыргызской Республики планируются проведение ряда двусторонних встреч, заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также посещение производственных объектов.