Погода
$ 87.98 - 88.31
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке разработали сервис по расчёту налоговых обязательств

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" в целях оказания помощи горожанам для точного и удаленного определения расчёта налоговых обязательств, а также для увеличения эффективности и оперативности сбора налогов, разработан сервис по расчёту налоговых обязательств в цифровом виде в соответствии с действующими налоговыми ставками и коэффициентами Кыргызской Республики. Данный сервис включает в себя возможность определения налоговой суммы на недвижимость, включая жилые помещения и земельные участки.

Одной из ключевых отличительных черт этого сервиса от других аналогичных сервисов является уникальная карта налоговой зоны. Эта карта позволяет автоматически определять налоговые ставки в зависимости от региона. Для граждан достаточно просто выбрать местоположение объекта недвижимости на карте и сервис самостоятельно произведет расчеты по соответствующим налоговым ставкам.

Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение "Мой город", а также через портал https://e-meria.kg/:

Чтобы воспользоваться сервисом через приложение "Мой город", необходимо:

Владельцам устройств Android необходимо загрузить приложение "Мой город" через магазин "Play Market", а пользователи iPhone могут скачать указанное приложение в магазине "App Store".

Отметим, для тех, кто уже пользуется мобильным приложением "Мой город", важно удостовериться, что оно обновлено до последней версии.

- открыть мобильное приложение "Мой город";

- перейти во вкладку "Услуги";

- выбрать раздел "Расчет налога на имущество".

- в зависимости от вида налога, выберите соответствующий раздел: "Жилье, дачные дома, квартиры" или "приусадебно-огородные участки".

Чтобы воспользоваться сервисом через портал https://e-meria.kg/ необходимо:

- зайти на портал

- выбрать блок "Расчет налога на имущество" на главной странице;

- в зависимости от вида налога, выберите соответствующий раздел: "Жилье, дачные дома, квартиры" или "приусадебно-огородные участки".

С использованием этого нового сервиса горожане смогут быстро и точно рассчитать свои налоговые обязательства, снизив вероятность возникновения штрафов за несвоевременную уплату.

Напоминаем, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф для физических лиц в сумме 1000 сомов, для юридическим лиц - 5000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431844
Теги:
налоги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  