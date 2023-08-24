В Бишкеке разработали сервис по расчёту налоговых обязательств

Муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" в целях оказания помощи горожанам для точного и удаленного определения расчёта налоговых обязательств, а также для увеличения эффективности и оперативности сбора налогов, разработан сервис по расчёту налоговых обязательств в цифровом виде в соответствии с действующими налоговыми ставками и коэффициентами Кыргызской Республики. Данный сервис включает в себя возможность определения налоговой суммы на недвижимость, включая жилые помещения и земельные участки.

Одной из ключевых отличительных черт этого сервиса от других аналогичных сервисов является уникальная карта налоговой зоны. Эта карта позволяет автоматически определять налоговые ставки в зависимости от региона. Для граждан достаточно просто выбрать местоположение объекта недвижимости на карте и сервис самостоятельно произведет расчеты по соответствующим налоговым ставкам.

Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение "Мой город", а также через портал https://e-meria.kg/:

Чтобы воспользоваться сервисом через приложение "Мой город", необходимо:

Владельцам устройств Android необходимо загрузить приложение "Мой город" через магазин "Play Market", а пользователи iPhone могут скачать указанное приложение в магазине "App Store".

Отметим, для тех, кто уже пользуется мобильным приложением "Мой город", важно удостовериться, что оно обновлено до последней версии.

- открыть мобильное приложение "Мой город";

- перейти во вкладку "Услуги";

- выбрать раздел "Расчет налога на имущество".

- в зависимости от вида налога, выберите соответствующий раздел: "Жилье, дачные дома, квартиры" или "приусадебно-огородные участки".

Чтобы воспользоваться сервисом через портал https://e-meria.kg/ необходимо:

- зайти на портал

- выбрать блок "Расчет налога на имущество" на главной странице;

- в зависимости от вида налога, выберите соответствующий раздел: "Жилье, дачные дома, квартиры" или "приусадебно-огородные участки".

С использованием этого нового сервиса горожане смогут быстро и точно рассчитать свои налоговые обязательства, снизив вероятность возникновения штрафов за несвоевременную уплату.

Напоминаем, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф для физических лиц в сумме 1000 сомов, для юридическим лиц - 5000 сомов.