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В МИД КР прокомментировали задержание кыргызстанца в Казахстане

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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики относительно задержания правоохранительными органами Республики Казахстан гражданина Кыргызской Республики М.Э.К. и заключения его под стражу сообщает следующее.

С момента задержания указанного гражданина со стороны Министерства и заграничных учреждений Кыргызской Республики в Республике Казахстан проводится всесторонняя работа по защите прав и интересов М.Э.К.

5 июня и 27 июня 2023 года направлены ноты Министерства, в которых выражена просьба обеспечить соблюдение норм международного права в части консульской защиты, а также всестороннее, объективное расследование и рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Кыргызской Республики.

7 июня 2023 года задержание гражданина Кыргызстана обсуждалось на межмидовских консульских консультациях Кыргызстана и Казахстана.

29 июня 2023 года Генеральный консул Кыргызской Республики совместно с адвокатами в г.Алматы принял участие на пресс-конференции по делу задержанного М.Э.К.

3 июля 2023 года состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики со своим казахским визави по вопросу предоставления консульского доступа к задержанному М.Э.К.

4 июля 2023 года в следственном изоляторе проведена встреча консульского должностного лица с М.Э.К. для ознакомления с условиями его содержания и состоянием здоровья.

17 августа 2023 года консульский сотрудник принял участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого. В свою очередь, защиту прав М.Э.К. осуществляют два адвоката во взаимодействии с Генеральным консульством.

Министерством и Генеральным консульством принимаются исчерпывающие меры по обеспечению защиты прав и законных интересов гражданина Кыргызской Республики М.Э.К. в рамках международного права и законодательства страны пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/431845
Теги:
задержание, Казахстан, Кыргызстан, МИД
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