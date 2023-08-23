Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан

После развала СССР Средняя Азия стала лакомым куском для целого ряда стран Запада. Однако на общем фоне выделяется Британия. За годы независимости Кыргызстана щупальца "короны" настолько опутали все сферы жизни страны – от политики до сельского хозяйства и детского воспитания – что сейчас, кажется, проще сказать, где их нет.

"Серые кардиналы" британских спецслужб - это тысячи организаций, замаскированных под НКО, фонды, СМИ и другие организации, в том числе по защите прав человека. Хотя понятно, чьи права и интересы они защищают на самом деле, пишет издание AsiaToday.

Разумеется, наибольшую опасность представляют те, что напрямую или опосредованно влияют на политику страны. Их не больше 15 процентов, однако, именно они получают львиную долю британского финансирования. А это сотни тысяч долларов. На эти деньги подкупают чиновников, журналистов, бизнесменов и даже религиозных лидеров.

Британцы не гнушаются оказывать тотальное влияние на Кыргызстан, используя все возможности. Достаточно вспомнить, как они через прикормленных политиков, СМИ и проплаченные акции протеста пытались не допустить вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Другой пример агрессивного влияния на внутреннюю жизнь страны отметил глава Кыргызстана Садыр Жапаров: "Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть".

В отличие от США, которые особо и не скрывают, что финансируют такие одиозные организации как NED, USAID, фонд Сороса, фонд Форда, фонд Евразия и многие другие, Великобритания предпочитает действовать скрытно, без "пиара" и лишнего шума. В стиле того самого "серого кардинала": работают, собирают информацию, выделяют деньги, через которые влияют на те или иные решения.

Один из ярких примеров – проекты по поддержке парламентаризма по линии деятельности Жогорку Кенеша - многочисленные встречи и "тренинги" для местных депутатов, общественников и журналистов, которые оплачивались заботливым британским правительством. Самое интересное, что осторожные бритты умудрялись проводить их через организации, финансируемые из США.

Впрочем, были и публичные "акции". Три года назад посол Великобритании в Кыргызстане Гаррет организовал по видеосвязи закрытые переговоры британских и американских спецслужб с руководством и активистами местных СМИ и НПО.

На встрече присутствовали и представители USAID, NED и Центра зарубежной прессы (Госдеп). Были люди от Internews и информ-агентства "Караван-Сарай", финансируемого Пентагоном, а также местного филиала радио Свобода – "Азаттык". Естественно, был кто-то от KLOOP и SUPER KG.

Эксперты сходятся во мнении: в последнее время Лондон постепенно выходит из тени. Причина проста – Великобритания решила открыто заявить свои права на влияние в Центральной Азии в целом и в Кыргызстане в частности. А для этого любые средства хороши. Вплоть до слияния со спецслужбами США, которые тоже пытаются влиять на процессы в стране. Порой это сращивание настолько тесно, что даже профессионалы не берутся сказать, какие из проектов разработаны и финансируются США, а какие исходят из Лондона и оплачиваются Британией.

Впрочем, и откровенно пробританских организаций хватает. Одна из самых известных, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), специализируется на подготовке заказных журналистских псевдо-расследований в интересах Великобритании. По сути, это объединение западных журналистов, выступающих против "неудобных" политиков и правительств, среди которых, очевидно, и власти Кыргызстана. Подготовленные организацией материалы традиционно публикуют такие британские издания, как "Guardian", "Financial Times", "BBC", "Time", формально катарская "Аль Джазира" и франкоязычная "Le Soir".

OCCRP спит и видит, как бы раскачать ситуацию в Кыргызстан. И при поддержке оппозиционных НКО и СМИ создать негативный имидж ее властям. Не исключено, что Великобритания не оставляет надежд подготовить и организовать в стране очередную провокацию, "цветную революцию". Но теперь главный вопрос - нужно ли это жителям Кыргызстана?