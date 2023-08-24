ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций

Восточный экономический форум ежегодно посещают более семи тысяч человек из более чем 60 стран мира. На площадках форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты.

В этом году VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток - ключевой регион не только для РФ, но особенно интересен для экспорта и инвестиций стран Центральной Азии. Ведь он "сшивает" мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.

Провалившаяся изоляция

Как отметил доктор политических наук, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин, грядущий ВЭФ должен стать "знаковым событием, которое подтвердит миру, что Россия не просто жива, а она развивается", пользуется поддержкой большого количества стран и вышла из кризиса. А самое главное для ее стратегических партнеров – продолжает оказывать на их экономики положительный эффект.

В прошлом году участие в российском форуме приняли около 100 государств мира. Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда. Это уже доказало, что попытки Запада устроить изоляцию России, потерпели крах. Она продолжает активизировать сотрудничество с дружественными странами и усиливать свое экономическое положение в мире.

Участие в нынешнем ВЭФ-2023 на данный момент подтвердили десятки стран. По словам организаторов, особую заинтересованность к мероприятию проявляют страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.

То, что санкции против РФ и ее союзников не возымели должного эффекта признают и в западных странах. Так издание Bloomberg опубликовала статью, в которой отмечает, что "российская экономика завершила четыре квартала спада, продемонстрировав больший скачок роста, чем прогнозировалось, что позволит ей вернуться к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к воздействию международных санкций.

То, что изоляция России противоречит здравому смыслу и наносит урон мировым процессам, заявляют и другие страны. Один из крупных участников ВЭФ-2023 – Китай подчеркнул, что всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки.

"Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо стороны, и на него не влияют вмешательство и принуждение третьих сторон", - заявил представитель МИД КНР представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Подобной позиции придерживаются и лидеры в Латинской Америке. Так экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил ранее, что введенные Западом экономические санкции против России не сработали.

"Экономические барьеры, которые Соединенные Штаты и Европа воздвигли против России, не работаю, и работать не будут", - сказал он.

Центральная Азия, как ключевой партнер

Сейчас страны Запада нацелились на Центральную Азию. Ключевой страной для них как раз является Кыргызстан. Товарооборот между Кыргызстаном и Россией неуклонно растет. В 2022 году он увеличился на 40,3%, достигнув рекордных 3,2 млрд. США, что является самым высоким показателем с 1994 года. В течение 2022 года импорт из России в Кыргызстан увеличился на 18,8%, до 2,3 млрд. США, долларов экспорт товаров в Россию вырос до 964 млн. долларов США.

В первом квартале 2023 года двусторонняя торговля увеличилась на 26%. Только за первые четыре месяца 2023 года объем торговли между Кыргызстаном и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 1 1267 млрд. Это означает, что Россия расширила свою долю ЕАЭС в торговле Кыргызстаном.

Такая статистика явно не устраивает США и ЕС, которые пытаются "надавить" на Кыргызстан, обвинив республику в обходе санкций. Но Россия остается главным рынком сбыта для страны. Более того, мы импортируем все ГСМ из России на 1 млрд 100 млн долларов в год. Основная доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года пришлась на Россию (61,6 процента), говорят данные Минэконома КР. Таким образом, кыргызская и российская экономики тесно переплетены.

Серьезную экономическую нишу между КР и РФ пополняют мигранты. В июне 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан $163,5 миллиона, что на $10,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк. Большая часть денежных переводов приходится на Россию - $148,3 миллиона. И, несмотря на снижение курса рубля, прогнозируемого оттока граждан на родину не случилось. Поэтому, странам ЦА и Кыргызстану, в частности, не стоит реагировать на угрозы вторичных санкций, озвучиваемые ЕС и США, а утеснять сотрудничество с Россией. Площадка нынешнего Восточно-экономического форума – отличая ниша для завязывания новых контактов. Например, в прошлом году там подписано более 250 инвестиционных соглашений, меморандумов и документов с предварительной общей суммой в 3 трлн 272 млрд руб. Это рекордные показатели за все годы проведения форума. И еще одно подтверждение, что санкции и изоляция РФ, намеченная Западом, провалились.

Шанс для Кыргызстана

Для КР ВЭФ -2023 - шанс расширить горизонты инвестиционного сотрудничества и обзавестись новыми бизнес-партнерами. Тем более, что в рамках нынешнего форума будет, скорее всего, заявлено об окончательном уходе от долларовых расчетов для стран Востока, Латинской Америки и Африки. Это даст преиимущества и Кыргызстану обойти давление Запада и "усилится" новыми партнерами, а также рассмотреть столь необходимые для республики новые логистические маршруты.

Но самое важное - объединение крупных экономических игроков вокруг России наглядно демонстрирует окончание эры всевластия Запада и его валют в международной финансово-экономической системе в пользу национальных валют и торговых взаимосвязей, не привязанных к западным валютным/товарным котировкам, на основе межгосударственного равноправия.