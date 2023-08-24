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В ошский роддом поступила беременная с множественными ножевыми ранениями

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В Ошский родильный дом 23 августа поступила беременная женщина с множественными ножевыми ранениями.

Она является жительницей одного из районов Ошской области. У женщины, 1990 года рождения, беременность: 20-21 неделя.

Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии, в сопровождении родственников. В Ошской больнице сообщили, что у нее были множественные ножевые раны, а также проникающее ножевое ранение брюшной полости.

"Для оказания помощи была вызвана бригада узких специалистов из областной больницы. Ей провели операцию, и ее состояние остается стабильно тяжелым. Она продолжает получать лечение", - сообщили в стационаре.

Источник: zdorovie.akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/431851
Теги:
Ошская область, ранение, родильный дом, пострадавшие, беременность
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